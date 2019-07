von Michael Jahnke

Die Radolfzeller Tafel gibt es nun seit zehn Jahren. Hildegard Gallenschütz, Leiterin der Tafel in Radolfzell, schilderte bei der Feier die Veränderungen: „Am Anfang hatten wir sehr wenig Kunden. Anspruchsberechtigte schämten sich, dass sie vor dem Tafelladen gesehen werden konnten.“

Der Gang zur Tafel bedeute, sich zur Armut zu bekennen. Das habe sich aber, so Gallenschütz, insbesondere in den vergangenen zwei bis drei Jahren erheblich verändert. Die Armut der Leistungsempfänger stelle einen immer stärker werdenden Druck dar. Die Kunden müssten letztlich bis zum Monatsende überleben.

Auch habe sich der Bedarf an Ware verändert. Immer mehr Flüchtlinge müssen den Laden der Tafel in der Markthallenstraße aufsuchen. „Diese Mitbürger wollen mehr Reis und Gemüse kaufen. Aber hier im Tafelladen müssen unsere Kunden nehmen, was kommt.“

Radolfzell Ehrenwerte Helfer: Wie sich die Tafel organisiert Das könnte Sie auch interessieren

Auch sonst ist die Arbeit im Laden der Radolfzeller Tafel nicht einfach: Wenn pro Öffnungstag durchschnittlich 50 bis 60 Personen ihre Grundnahrungsmittel innerhalb von zwei Stunden einkaufen wollen, wird es eng. Jeweils fünf Kunden erhalten Zutritt zum Verkaufsraum, die anderen Personen nehmen dann im Warteraum Platz. Udo Engelhardt, beim Dachverband der Tafel Baden-Württemberg für Öffentlichkeit und politische Kontakte zuständig, sieht hier eine weitere Aufgabe der Tafel.

Oftmals sei das Antragswesen zum Erlangen von sozialen Leistungen so kompliziert, dass leistungsberechtigte Mitbürger damit völlig überfordert sind. In Zeiten, in denen Behörden schrittweise mehr auf elektronische Antragstellung umstellen, fände die wichtige Kommunikation von Mensch zu Mensch immer weniger statt. Mitbürger am Rande unserer Gesellschaft hätten situationsbedingt sowieso das grundlegende Problem der Vereinsamung. Deshalb sei der Aufenthalt im Warteraum des Tafelladens oft für die Kunden eine wichtige Gelegenheit zu kommunizieren. Der Aufenthaltsraum sei also eine Stätte der Begegnung und diene so auch der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Lebensmittelspenden von Privatpersonen

Das soziale Gespür habe sich in der Bevölkerung aufgrund der sichtbaren und sich schrittweise entwickelnden Verarmung enorm gesteigert, stellte Hildegard Gallenschütz heraus. Immer mehr Privatleute würden sich mit Sachspenden für die Radolfzeller Tafel engagieren. Gallenschütz schilderte, dass insbesondere diese Bürger merken, wie groß die Not tatsächlich sei. Sie würden vor Ort spenden, um vor Ort zu helfen.

Diesen Unterstützern, so fasste es Gallenschütz aus ihren Gesprächen mit den Spendern zusammen, gehe es darum, ein Stück Dankbarkeit für den eigenen Wohlstand an diejenigen zurückzugeben, die aus unterschiedlichen Gründen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

Bürgermeisterin und OB loben Mitarbeiter

Bürgermeisterin Monika Laule lobte den ehrenamtlichen Einsatz der freiwilligen Helfer. Sie sagte: „Dies zeichnet die Radolfzeller Bürger in vielen Bereichen unserer Stadt aus.“ Die Stadt Radolfzell unterstütze im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Radolfzeller Tafel. Radolfzell stellt das ehemalige Gebäude des Bauamtes, in dem die Druckerei untergebracht war, ohne Miete zur Verfügung. Lediglich für die anfallenden Betriebskosten müsse die Tafel aufkommen und sind zu erwirtschaften.

Auf jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter im Radolfzeller Tafelladen kommen jährlich rund 500 Arbeitsstunden. Wie Udo Engelhardt herausstellte, sei die Situation bei Radolfzell, dem jüngsten Mitglied der Tafeln im Landkreis Konstanz, eine besondere. Hier gebe es einen festen Stamm an Helfern, die zweimal in der Woche für die Tafel ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellten.

Oberbürgermeister Martin Staab zeigte auf, welcher Aufwand hinter einem Tafelladen stecke. Aufwand, der für die meisten Kunden und für die Bürger im Verborgenen stattfindet. „Ohne die Tafel“, so Staab, „wäre Radolfzell ein Stück ärmer“.