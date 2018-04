Radolfzell Radolfzeller Seniorenrat fordert mehr Anerkennung für die Pfleger

Es gebe zu wenig Rückhalt für Altenpfleger – in der Gesellschaft und in den Unternehmen, heißt es aus dem Radolfzeller Seniorenrat. Auch kritisiert er Probleme für Senioren an Bushaltestellen.

Dem Beruf des Altenpflegers wird zu wenig Anerkennung entgegengebracht – und zwar sowohl gesellschaftlich als auch in den Unternehmen. Diese fundamentale Kritik äußerte in der jüngsten Sitzung des Radolfzeller Seniorenrats Susann Stol, eines von dessen Mitgliedern. Sie habe sich mit mehreren Pflegekräften darüber unterhalten, und dabei sei erkennbar geworden, dass die Pfleger sich mehr Anerkennung wünschen. In seiner jüngsten Sitzung beriet der Seniorenrat Radolfzell über Pflege und Mobilität und über den Mangel an Pflegekräften.

Auch ein Seniorenwohn- und Pflegeprojekt im oberschwäbischen Riedlingen, bei dem generationsübergreifend 650 Bürger in einer Genossenschaft organisiert sind, war Thema. Der Rat bedauerte den plötzlichen Tod von Wolfgang Weinz und würdigte den Behinderten-Beauftragten für seine neuen Impulse sowie dessen Engagement für Menschen mit Handicap.

Der Seniorenrat favorisiert die häusliche Pflege. So wie Angestellte in der klinischen Pflege eine strukturierte Arbeitszeit und Tarifverträge hätten, so wünscht sich Seniorenrätin Katharina Gätjens auch einen Schutz für pflegende Angehörige. Für den 7. Juni lädt der Rat eine Pflegeberaterin in das Mehrgenerationenhaus zu einem Gedankenaustausch über privat organisierte Pflege ein.

Der Seniorenrat besichtigte mit Gemeinderat Jürgen Keck (FDP) mehrere Bushaltestellen in Radolfzell. Lediglich vier von 175 Haltestellen seien für blinde Menschen und Bürger mit Handicap umgebaut, so Anita Schaffner. In der Konstanzer Straße sollen die Parkbuchten der Busse abgebaut werden, um eine Mindestbreite der Haltestelle für Blinde zu ermöglichen, so die Seniorenrätin. Gleichzeitig würde die Verengung das allgemeine Fahrtempo während des Busverkehrs reduzieren.

Bei der nächsten Veranstaltung am 5. Mai gibt der Abgeordnete Jürgen Keck (FDP) Einblicke in seine Arbeit im Landtag. Er ist Fraktionsprecher für Sozialpolitik.