von Georg Lange

„Das Zusammenrücken ist im Moment für die SPD nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf Landes- und Bundesebene wichtig“, begrüßte Markus Zähringer die Mitglieder zur Nominierungsversammlung der SPD für die Kommunalwahlen am 26. Mai. Das meinte der Vorsitzende des Radolfzeller SPD-Ortsverbands wortwörtlich. Denn der Versammlungsraum in der Villa Windschief war bis auf den letzten Platz belegt. Bei der persönlichen Vorstellung der Kandidaten spürte man förmlich das Engagement für die Kommunalpolitik in Radolfzell. Die Versammlung einigte sich einstimmig auf Norbert Lumbe als Spitzenkandidaten für den Gemeinderat sowie auf Markus Zähringer für die Kreistagswahlen. Im Reißverschlussverfahren wurden 26 Listenplätze abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt. Vorne mit dabei sind zwei Kandidaten, die erstmals zur Wahl antreten. Erfahrene Gemeinderäte und neue Persönlichkeiten sind ebenso auf der Liste vertreten wie Kandidaten im Alter zwischen 25 und 79 Jahren. Der SÜDKURIER befragte vier Mitglieder über die Motive ihrer Erstkandidatur.

Für ein soziales Miteinander

Zum ersten Mal kandidiert Veronika Conz für die SPD um einen Sitz im Gemeinderat von Radolfzell. Sie ist im Vorstand des Ortsverbandes und macht keinen Hehl aus ihrer Sorge: Sie habe Angst und müsse nun persönlich aktiv werden, um der Bewegung von rechts entgegenzutreten. Das sei Basisarbeit, nicht bequem und man müsse sich vielen Diskussionen stellen. Als bürgerliche Partei solle man Farbe bekennen und sich für ein soziales Miteinander ohne Ausgrenzung engagieren. Das sei vor allem in der Kommunalpolitik möglich. Deshalb möchte sie für die SPD auf Stimmenfang gehen und auch etwas gegen die Wohnungsnot unternehmen sowie gegen die Abwanderung von Arbeitskräften in die Schweiz. Als Physiotherapeutin kennt sie die Nöte von Patienten: „Es mangelt an der medizinischen Grundversorgung, und es fehlen Ärzte.“ Zum Teil müsse man sehr lange auf Termine warten. Radolfzell noch umweltfreundlicher gestalten, liegt ihr auf dem Herzen: Bei Bauvorhaben fehle ihr das Grün in der Stadt. Ebenso müsse das Verkehrskonzept neu durchdacht werden. Die Stadt ersticke im Verkehr.

Sascha Engelmann ist kaufmännischer Angestellter und arbeitet in der Singener Geschäftsstelle des ADAC. Der 41-Jährige nennt zwei Triebfedern für seine Erstkandidatur im Gemeinderat. Gerne möchte er die Anliegen des Ortsteils Markelfingen im Gemeinderat vertreten. Zudem engagiert sich Engelmann im Vorstand des Waldkindergartens und kennt die Kommunikation mit der Stadtverwaltung für die Belange privater Träger in der Kinderbetreuung. Nicht nur die Stadt würde Kindergärten stellen, sondern auch private Träger. Man sei aufeinander angewiesen. Für diese Gruppe möchte er eine Stimme im Rat sein und eine Lanze brechen, damit die Belange privater Träger besser zu Gehör kommen.

Mehr Transparenz im Rathaus

Philipp Götz ist Vater von vier Kindern und tritt zum ersten Mal bei einer Gemeinderatswahl an. Der Vorsitzende im Betriebsrat eines Pharmakonzerns in Singen habe noch Kapazitäten für ehrenamtliche Aktivitäten frei: „Man kann nicht über die Kommunalpolitik schimpfen, wenn man sich nicht selber engagieren will“. Investitionen für die Seetorquerung und den Haselbrunnsteg sind im besonders wichtig. Er möchte die Projekte vorantreiben – und zwar kostengünstig. Durch seine Berufsbilder könne er ein fachliches Verständnis einbringen. Götz steht für eine bürgernahe Politik und wünscht sich eine größere Bürgerbeteiligung. Leider nehme Radolfzell den Jugendlichen den meisten Spielraum weg. Götz möchte mit Jugendlichen sprechen und besser ihre Beweggründe kennenlernen. Die Stadt mache viel für die Senioren, das sei gut. Aber man müsse Jugend und Senioren miteinander verbinden können. Dann gebe es eine Harmonisierung. Für diese Aufgabe fühle er sich berufen. Götz vermisst eine Transparenz im Rathaus und möchte Debatten entfachen. Wenn die Polizei ins Rathaus marschiere und Computer beschlagnahme, so müsse man das stärker thematisieren, so seine Haltung.

„Ein frischer Wind kann dem Gemeinderat nicht schaden“, erläutert Luzie Kromer ihre Erstkandidatur. Das besondere an der Kommunalpolitik sei, dass man schneller Veränderungen sehen könne als auf der Bundesebene, so die Studentin der Politikwissenschaften. Zur Attraktivität der Stadt gehöre auch ein Angebot für Jugendliche: Junge Leute sollen sich entscheiden, hier zu bleiben, so der Wunsch der stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Ortsverbandes. Kromer setzt sich für eine gebührenfreie Kita ein. Das auf Landesebene von der SPD angeregte Bürgerbegehren ermögliche eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf. Immer noch stünden Frauen vor der Entscheidung zwischen Familie oder Arbeit. Es sei eine große Aufgabe der SPD, dass man sich eine solche Frage nicht mehr stellen bräuchte.

Mettnau-Kur ein großer wirtschaftlicher Faktor

Markus Zähringer ist seit sieben Jahren Mitglied des Kreistags in Konstanz. Sein Schwerpunkt liegt auf der Schulpolitik im Kreis. Radolfzell verfüge über zwei Berufsschulen, so Zähringer: Durch den Neubau eines Berufschulzentrums in Konstanz können andere Standorte im Landkreis zwar nicht zur Disposition gestellt sein, jedoch eine inhaltliche Ausgestaltung. Käme es zur Schließung eines Standortes, so könne die Mettnau-Schule ins Gespräch kommen, so seine Befürchtung. Zähringer hat sich zum Ziel gesetzt, die Schule auf der Mettnau langfristig zu erhalten. Der Kreis als Bestandteil der Vier-Länder-Region Bodensee solle sich in den Bereichen der Wirtschaft, den Bildungsangebote, dem Gesundheitswesen, dem Tourismus und den Arbeitsplätzen weiter etablieren, so seine Ziele.

Während der Auszählung der Wahlgänge skizzierte Norbert Lumbe SPD-Schwerpunkte mit den Zielen für eine soziale Gerechtigkeit und einem Zusammenleben aller Generationen. Ein Arbeitspapier umriss die Felder Wohnen in Radolfzell, die Stadtentwicklung, den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Mobilitätskonzepte für den öffentlichen Nahverkehr mit barrierefreien Haltestellen. Die Mettnau-Kur sei ein großer wirtschaftlicher Faktor, so Lumbe. Er skizzierte eine Zentralisierung der Kur an zwei Standorten der Mettnau. Das Papier diente als Diskussionsgrundlage für die Mitglieder zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Wahlprogramms.