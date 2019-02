von Gerald Jarausch

Seit Freitagabend ist in der Villa Bosch der zweite Teil der Ausstellung "Radolfzeller Künstler Volume 2" zu sehen. In der Fortführung der Ausstellungsreihe werden dreidimensionale Arbeiten gezeigt. Geblieben ist das Grundkonzept. Wie schon im ersten Teil der Ausstellung verbindet die insgesamt sieben Künstlerinnen und Künstler immer etwas mit Radolfzell. Entweder haben oder hatten sie ihren Lebensmittelpunkt in der Stadt am Untersee oder etwas anderes verbindet sie mit der Stadt und ihren Ortsteilen. Die ausgestellten Arbeiten reichen von Skulpturen über Licht-Installationen bis hin zu Filmprojektionen und Multimediaprozessen.

Laudator ist Siegmund Kopitzki

Die teilnehmenden Künstler des zweiten Teils sind: Das Künstlerduo Ana Baumgart und Ina Schoof, Barbara Baumgart, Klaus Küster, Nora Lobe, Anette Schutz-Leberecht und Alexander Weinmann. Jeder der Künstler erhält einen der sechs verfügbaren Räume in den beiden Etagen der Villa Bosch. Siegmund Kopitzki, Journalist und langjähriger Kulturredakteur des SÜDKURIER, stellte in seiner Laudatio während der Vernissage nicht nur die Beziehungen der Künstler zu Radolfzell heraus, sondern sortierte sie in die künstlerische Historie ein.

Bild: Jarausch, Gerald

Künstlerauswahl im Herbst 2018

Genügend Wissen über die Akteure hatte Kopitzki bereits im Vorfeld der Ausstellung sammeln können. Er war, neben dem Mundmaler Lars Höllerer aus Überlingen und dem Kulturbeauftragten der Schweizer Partnerstadt Amriswil, Andreas Müller, Teil der Jury, die die Künstlerauswahl im Herbst 2018 getroffen hatte. Den Auftakt begleiteten am Freitag rund 60 Kunstfreunde und interessierte Besucher in der Villa Bosch.

Freier Eintritt

Der Eintritt zur Ausstellung, die noch bis zum 3. März geöffnet ist, ist frei. In Absprache mit den Künstlern sind auch Führungen möglich. Ankündigungen für mögliche Führungen werden auf der Facebook-Seite von Kultur Radolfzell veröffentlicht. Die Öffnungszeiten der Villa Bosch sind Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr. Am Schmotzigen Dunschtig (28. Februar) bleibt die Villa Bosch für Besucher geschlossen.