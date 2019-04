von Eileen Ehringer

Sie war Designerin, Kabarettistin, Malerin, und Muse. Ihre Wahlheimat war am Bodensee, in Radolfzell war die letzte Ausstellung ihres Lebens. Ilna Ewers Wunderwald war eine Pionierin ihrer Zeit, ganz gleich, ob es um modische Extravaganz mit Jungenhaarschnitt und Anzughosen ging oder um den Bruch mit zeitgenössischen Moral- und Anstandsvorstellungen. Trotz ihres zahl- und facettenreichen Oeuvres wäre sie fast in Vergessenheit geraten. Aber eben nur fast. Das Bröhan Museum für Jugendstil in Berlin widmet der wiederentdeckten Künstlerin aktuell eine Ausstellung. Höchste Zeit also, dass auch Radolfzell sich wieder an eine ganz besondere Bürgerin erinnert.

Wunderwald wurde 1875 auf den Namen Caroline Elisabeth getauft und stammte aus Düsseldorf, ihre letzten Spuren lassen sich aber bis an den Bodensee zurückverfolgen, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. 1946 stellte sie ihre Werke noch ein letztes Mal aus, in der Höllstraße in Radolfzell. Dort befand sich damals das Kunsthaus Linder, welches gleichzeitig die älteste Glaserei Badens war. Nachdem Wunderwald sich während des Krieges auf die Insel Reichenau zurückgezogen hatte und anschließend nach Allensbach umsiedelte, hoffte sie, mit der Ausstellung in Radolfzell an alte Erfolge anknüpfen zu können. Obwohl die Ausstellung sehr positiv bewertet wurde, brachte sie nicht den erhofften Aufschwung, den die Malerin auch finanziell gut hätte gebrauchen können.

Bilder einer mystischen Welt

Der SÜDKURIER vom 12. Juni 1946 beschrieb Wunderwalds Bilder als "Arbeiten von großer stilistischer Kostbarkeit" und lobte die "zauberhafte Atmosphäre jener für uns so mystischen Welt" in den von einer Indienreise inspirierten Werken. Die Berichterstattung fährt fort: "Aus dem Erlebnis der indischen Meere entstanden phantastisch-schöne Fischbilder und aus der Erinnerung an die tropischen Wälder eine Serie schönster Orchideen. Die Ausstellung fand schon in den ersten Tagen größtes Interesse."

Es ist bekannt, dass ein Freiherr aus Bodman das Bildnis einer Schleiereule aus dem Jahr 1945 kaufen wollte, die Künstlerin sich trotz Geldsorgen aber nicht davon trennen konnte. Wunderwald war eine gefühlvolle, zurückgezogene Persönlichkeit, die in späten Jahren auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Dennoch nahm sie während ihrer Zeit am Bodensee die Enkelin ihres Bruders zu sich und kümmerte sich liebevoll um sie. Das Bild, dass Zeitzeugenberichte von der jungen und freigeistigen Künstlerin zeichnen, lässt aber noch viel mehr Facetten ihrer Persönlichkeit und ihres Schaffens erahnen.

Ein Traumpaar der Kunstwelt

Die Kunst zog sich durch Wunderwalds ganzes Leben. Sie und ihr Ehemann, der Schriftsteller Hans Heinz Ewers, waren das Traumpaar der Kunstwelt des frühen 20. Jahrhunderts. Autor Sven Brömsel beschreibt ihre Beziehung als eine "Ménage-à-trois" mit der Kunst. Ihr Weg führte Wunderwald vom Kabarett über die Malerei zur Illustration und dem Entwerfen von Kleidern und Möbeln. Ihre ausgefallene Selbstinzenierung, die die Mode der Zwanziger bereits vorweg nahm, stieß auf Faszination, wohin sie auch ging. Durch ihre vielseitigen Begabungen konnte sie sich als eine der wenigen Frauen in der wilhelminischen Gesellschaft als Künstlerin etablieren. Sie machte Androgynität salonfähig und erschuf in ihren Bildern Welten voll von Mythen und Träumen.

Dies sind nur kleine Einblicke in das Leben einer Jugendstilikone, deren Werk viel zu spannend ist, um es erneut in Vergessenheit geraten zu lassen. Ilna Ewers Wunderwald verstarb am 24. Mai 1957 in Allensbach.