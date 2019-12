von Georg Lange

Der Schlussapplaus für das Advents-Benefizkonzert des Radolfzeller Jugendblasorchesters (JBO) wollte nicht abreißen. Mehr als zwei Minuten lang badeten die Jungmusiker in der vollbesetzten Meinradskirche in der Gunst der Besucher, ehe sie mit dem Vorstufenorchester der Musikschule, dem Fön-Blasorchester, „Felíz Navidad“ als Zugabe spielten.

Uwe Schrodi zu Gast in Radolfzell

72 Jungmusiker des JBO gaben unter dem Dirigat von Kuno Rauch ein Konzert der Sonderklasse und luden den Solo-Posaunisten Uwe Schrodi zu einem anspruchsvollen Gastspiel mit einem der schönsten Posaunenkonzerte in die katholische Kirche ein.

Uwe Schrodi war in seiner Jugend Mitglied des JBO und wurde 2013/14 als Professor für Posaune an die Nürnberger Hochschule für Musik berufen. Das Fön-Blasorchester mit Musikern von neun bis 14 Jahren zeigte sein Können vor allem bei den Werken „The Polar Express“ und dem „Christmas Song“ von Mel Torme und Robert Wells.

Das Vorstufenorchester der Musikschule Radolfzell mit Musikern von neun bis 14 Jahren spielte beim Adventskonzert drei Werke unter der Leitung von Christina Goldstein. | Bild: Georg Lange

Eröffnet wurde das Adventskonzert mit zwei Stücken aus der Renaissance und dem Barock. Tilman Sosato war ein franko-flämischer Komponist und sammelte im 16. Jahrhundert als Musikverleger zeitgenössische Musikstücke der Renaissance. Der fröhliche Charakter seines „Mohrentanzes“, besser bekannt als „La Mourisque“, erfreute die Menschen über Jahrhunderte und wurde für das Adventskonzert für die Blechbläser des JBO und dessen gesamten Blechfamilie umgeschrieben.

Das Ensemble entsagte den typischen Trommeln ohne dabei auf die Ehrhabenheit des Werkes und dessen Einmarschcharakter zu verzichten. Fast schon heroisch kam das barocke Werk „Trumpet Tune and Air“ des englischen Komponisten Henry Purcell daher.

Siegeszug ab dem 20. Jahrhundert

Obwohl die Posaune mit zu den ältesten vollchromatischen Instrumenten gehört, erlebte sie erst ab dem 20. Jahrhundert einen Siegeszug in den Orchestern als Soloinstrument oder als soundbildendes Musikinstrument für den Swing und den Jazz.

Das 1925 entstandene Konzert für Posaune und Orchester des dänischen Komponisten Launy Grondahl ist ein Standardwerk für Posaunisten, die in Wettbewerben glänzen wollen. Es vereint auf sehr anspruchsvolle Weise schwierige Spieltechniken mit lyrischen Momenten und erfordert eine hohe Musikalität des Solo-Posaunisten und eine Virtuosität des Orchesters.

Ein Meister an seinem Instrument: Solist Uwe Schrodi bei seinem Gastauftritt. | Bild: Georg Lange

Die ausdrucksstarke Interpretation des Werkes durch den Solisten Uwe Schrodi und dem JBO erinnerte an Werke der Romantik, obzwar das Stück der Neoklassik zugeordnet wird. Hervorragend gespielte Klarinetten gaben in der Meinradskirche dem für Blasinstrumente arrangierten Werk seine symphonische Qualität zurück.

Mit einer Zärtlichkeit zu ihrem Instrument begleitete Maja Richter den Posaunen-Solisten am Keyboard. Nach minutenlangem Beifall spielte Schrodi als Zugabe für das Publikum Leonard Bernsteins „Elegy for Mippy II“.

Dramatische Töne von Steven Reinike

Steven Reinikes Werk „The Witch and the Saint“ benötigt rund 30 Stimmen mit fünf bis acht Schlagwerkern. Das dramatische Werk beschreibt die Geschichte der im 16. Jahrhundert in Deutschland geborenen Zwillinge Helena und Sibylla, die die Gabe der Voraussicht gehabt haben sollen und widersprüchlich als Heilige und Hexe in die Geschichte eingingen. Das Werk des US-amerikanischen Komponisten mit deutschen Wurzeln hat kraftvolle musikalische Phrasen.

Dem donnernden Paukentriplett mit Glockenspiel folgte ein gregorianisches Gesangsmotiv, das an Carl Orffs „Carmina Burana“ erinnerte. Verschiedenste Blasinstrumente hatten in dem Werk zahlreiche Soli, sodass die Aufmerksamkeit gleichmäßig auf das gesamte Orchester verteilt wurde und jede Blechbläsersektion ihre Fähigkeit zeigen konnte.