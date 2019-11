von Roland Dost

Die Froschenzunft hat in der abgelaufenen Saison einen vollen Terminkalender hinter sich. Es knisterte jedoch immer wieder im Gebälk des Froschenstüble, in dem die Hauptversammlung stattfand. Die Zahl der Teilnehmer war allerdings überraschend groß, was als Ausdruck der Verbundenheit der Mitglieder mit der Zunft gewertet werden kann.

Die Kreativität der Froschen war schon immer besonders ausgeprägt. Dies zeigte sich vor allem, als in diesem Jahr der Narrenbaum am Froschenbrunnen aufgestellt werden sollte. Das Problem war dabei, dass sich die Gilde der Holzhauer inzwischen aufgelöst hatte. Eine große aufblasbare Dattelpalme wurde aufgetrieben und sollte eine originelle Alternative zum stolzen Froschen-Narrenbaum werden. Doch man hatte nicht mit einigen altgedienten Holzern gerechnet, denen der fehlende Narrenbaum schlaflose Nächte bereitet hatte. Sie besorgten sich in einer Nacht und Nebel-Aktion im Wald einen Ersatz und überraschten die erwartungsvollen Besucher und die flott aufspielende Froschenkapelle mit dem Ersatz-Narrenbaum.

Narrenrat stellt Jahresprogramm vor

Gestartet wurde die fünfte Jahreszeit traditionell mit dem Dreikönigsfrühschoppen, bei dem man dieses Mal bei den Stahringer Schoofwäschern zu Gast war. Gleichzeitig begannen auch die Klepperlekurse unter der bewährten Leitung von Heidi Keller. Beliebt waren zudem die Besuche der Zunft in den Schulen und der Mettnaukur. Die Teilnahme der Zunft an den Veranstaltungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, diverser Narrentreffen und des alljährlichen Seenarrentreffens, wie auch die Machtübernahme im Rathaus sind für die Froschenzunft feste Bestandteile ihres Programms.

Die Präsidentin der Zunft, Annette Wrzeszcz, stellte das Jahresprogramm des Narrenrates selbst vor, da in der Zunft nach wie vor das Amt des Schriftführers vakant ist. Dietmar Baumgartner regte in seiner Funktion als Kassenprüfer an, die bisher extrem günstigen Getränkepreise leicht anzuheben, da der Unterhalt des Froschenstüble einigermaßen kostendeckend sein sollte. Dies wurde einstimmig befürwortet.

Wiederbelebung der Froschenholzer

Ihr Amt als Zunftmeisterin musste Birgit Zimmermann aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellen. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Martina Maier gewählt. Annette Wrzeszcz bedankte sich für die jahrelange erfolgreiche Tätigkeit mit einem Blumenstrauß. Bei den Neuwahlen wurden als neue Betriebsleiterin Michaela Martin und Carmen Kirchner als Kassiererin gewählt. Ein großes Kompliment erhielt zudem Beate „Beba“ Schauppel, bei der trotz einer schweren Erkrankung viele organisatorische Fäden der Zunft zusammenlaufen Leider nicht angesprochen wurde die Zukunft der Froschenholzer. Doch bis zur nächsten Fastnacht will man die Truppe wieder reaktivieren.