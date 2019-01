von Rolf Hohl

Die meisten der Radolfzeller Unternehmen, die auf dem britischen Markt aktiv sind, erwarten durch einen Brexit vorerst kaum negative Auswirkungen für ihr Geschäft. Dies vor allem deshalb, weil Hügli, BCS Automotive und die Aptar Group schon jetzt mit lokalen Produktionsstätten in Großbritannien vertreten sind. Das ergab eine Umfrage des SÜDKURIER unter vier exportierenden Unternehmen in Radolfzell.

Hoffnung ruht auf Politik

Schwieriger dürfte es da für den Unterwäscheproduzenten Schiesser werden, der über Dublin seine Waren auch nach Großbritannien verkauft. Für den Vorstandsvorsitzenden von Schiesser, Andreas Lindemann, ist das aber kein Grund zur Besorgnis: „Selbstverständlich haben wir entsprechende Vorbereitungen getroffen. Als international tätiges Unternehmen ist es für uns aber an der Tagesordnung, auch Länder außerhalb der EU zu beliefern und mit solchen Veränderungen umzugehen.“ Ohnehin sei die Präsenz von Schiesser auf dem irischen und britischen Markt derzeit „überschaubar“, wie er sagt.

Endrik Dallmann, Geschäftsführer von Hügli Deutschland, hofft hingegen weiterhin auf eine politische Lösung für den Handel mit Großbritannien. „In der Lebensmittelbranche wäre das aufgrund der hohen Importquote auch aus britischer Sicht essenziell, um die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu gewährleisten“, betont Dallmann. Für den Standort in Radolfzell blieben die Folgen eines Brexits „in jedem Fall überschaubar“, wie er sagt. Allerdings wäre die 929 Kilometer entfernte Hügli-Schwestergesellschaft in Redditch (siehe Grafik) von Zöllen betroffen, da diese viele Rohstoffe aus der EU beziehe und dort verarbeite, so Dallmann.

Lokale Produktionsstätten

Ein Stolperstein für den Handel könnte auch die Grenze zu Irland werden, wobei die Aptar Group hierfür vergleichsweise komfortabel aufgestellt ist. Mit Niederlassungen im englischen Leeds und im irischen Ballinsloe ist das Unternehmen nämlich auf beiden Seiten einer möglichen künftigen EU-Außengrenze vertreten. „Unsere Strategie ist schon seit Langem, die Märkte lokal zu bedienen“, erklärt Aptar-Pressesprecherin Barbara Kühr. Für den Standort in Radolfzell erwarte man daher keine Auswirkungen durch einen Brexit, da kaum Produkte von hier nach Großbritannien exportiert würden.

Beim Automobilzulieferer BCS Automotive beschäftige man sich intern mit den Folgen von drohenden Zollformalitäten, so Pressesprecherin Mandy Schuster. Für BCS in Radolfzell seien in einem solchen Fall „Zölle und die damit verbundene Logistik die größte Herausforderung zur Sicherstellung der Warenströme“. Da aber weit über 80 Prozent des in Großbritannien erwirtschafteten Umsatzes durch den Standort im englischen Burnley generiert werde, dürften sich die Auswirkungen hier in Grenzen halten, so Schuster.

Für die Unternehmen könnte sich also bei einem ungeordneten Brexit die Präsenz in Großbritannien als Vorteil erweisen. Denn je weniger Waren künftig über eine kontrollierte Grenze mit allen Formalitäten verschoben werden müssen, desto weniger Zölle fallen dabei an.