von Georg Becker und dpa

Nach der Kollision eines Reisebusses aus Radolfzell mit einer Straßenbahn in Danzig können voraussichtlich fast alle Reisenden die Rückreise in den Schwarzwald antreten. Bei dem Zusammenstoß am Donnerstag waren im Bus zehn und in der Straßenbahn drei Menschen verletzt worden, niemand davon lebensgefährlich.

Die Danziger Polizei ermittelt gegen den deutschen Busfahrer. Er sei offenbar bei Rot abgebogen und dabei mit der Straßenbahn kollidiert. Wann der 60-jährige Busfahrer Polen verlassen darf und nach Deutschland zurückkehren kann, steht noch nicht fest.

„Das ging sehr schnell“

Der Schwarzwaldverein aus Kandern (Kreis Lörrach) habe die Reise organisiert, wie der Vorsitzende Berthold Schmitz bestätigte. Der Unfall ereignete sich am siebten Tag einer zehntägigen Masurenrundfahrt mit Abstecher nach Danzig. 46 Reisende und der Fahrer hätten sich im Bus befunden. Zum Unfall sagte Schmitz: „Das ging sehr schnell“.

Er saß ebenfalls im Bus. Er habe gemerkt, wie die Straßenbahn in den Bus gefahren sei. Richtig geknallt habe es aber erst, als der Bus gegen einen Mast geschoben wurde. Außer Schürfwunden und Prellungen habe er nichts abbekommen.

„Mir tut das wahnsinnig leid“

Der Bus gehört zur Flotte des Reiseunternehmen Kögel aus Radolfzell, das insgesamt zwölf Busse im Einsatz hat. Inhaber Matthäus Kögel spricht von einer großen Betroffenheit in seinem Team. „Das ist der größte Unfall in über 50 Jahren Firmengeschichte mit so vielen Verletzten, mir tut das wahnsinnig leid“, sagt Kögel.

Der Busfahrer habe ihn sofort nach dem Unfall angerufen. „Wir haben gleich das deutsche Generalkonsulat in Danzig angerufen und um Unterstützung gebeten.“ Zudem habe man mit dem Hotel verhandelt, dass die Reisegesellschaft einen Tag länger in ihren Zimmern bleiben konnte.

Heimreise mit gechartertem Bus

Am Sonntag fahren die Mitglieder des Schwarzwaldvereins Kandern mit einem von Kögel in Polen gecharterten Bus nach Leipzig und von dort zurück in den Schwarzwald. Von den zehn im Bus verletzten Gästen können neun die Rückreise antreten, eine Frau mit einem Beckenbruch müsse noch im Krankenhaus bleiben.

Der Schwarzwaldverein Kandern sei schon mehrfach mit Bussen seiner Firma gereist, berichtet Kögel, deshalb hätte der Verein auch bei ihm einen Bus für die Fahrt nach Polen gebucht. Die Reisegäste hätten ihm gegenüber am Telefon keine Vorwürfe erhoben, sie hätten ihren Chauffeur gelobt und gesagt: „Der Fahrer ist ein toller Mann, er ist so gut gefahren.“

Die Staatsanwaltschaft Danzig habe die Ermittlungen aufgenommen. „Der Busfahrer muss den Ermittlern dort 48 Stunden zur Verfügung stehen“, berichtet Kögel.