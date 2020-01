von Georg Lange

Der neue Behindertenbeirat der Stadt Radolfzell hat alle Hände voll zu tun. Bei einer Kurzumfrage unter den Besuchern seiner jüngsten Sitzung kamen zahlreiche Themen zur Sprache: unter anderem die eingeschränkte Möglichkeit zur Teilhabe an öffentlichen Veranstaltungen, Defizite beim integrativen Wohnungsbau, Unklarheiten im neuen Teilhabegesetz, die Benachteiligung im öffentlichen Nahverkehr sowie die Gefährdung von Behinderten im Radolfzeller Stadtkern.

Damit der neue Beirat sich um die vielen Sorgen von Menschen mit einem Handicap kümmern kann, erhielt er eine neue Geschäftsordnung, die es ihm nun ermöglicht sachkundige Bürger an seinen Aufgaben zu beteiligen.

Warum keine Wahl möglich ist

Weshalb der Beirat bestellt und nicht gewählt wird, erläuterte Friedhelm Niewöhler als Ansprechpartner des Behindertenbeirats in der Verwaltung: Im Gegensatz zum Seniorenrat gebe es keine expliziten Daten über Menschen mit einer Behinderung im Melderegister.

Senioren könnten durch ihr Alter ermittelt werden. Eine potentielle Wählerschicht von Behinderten könne in dieser Art nicht ermittelt werden. Diese Gruppe sei nicht greifbar, so Niewöhler.

Diskussion über Verkehrssicherheit

Die vom Radolfzeller Gemeinderat bestellte Behindertenbeauftragte und Vorsitzende des Behindertenbeirats, Constanze Werdermann, nutzte ihre erste öffentliche Sitzung für einen Gedankenaustausch zur Agenda und zur Verteilung von Aufgaben an Arbeitsgruppen oder sachkundige sowie dem Beirat assoziierte Bürger.

Sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr waren Themen der Sitzung: Radolfzell habe die Sondersituation, dass die Kernstadt eine gemeinsame Zone für Fußgänger und Radfahrer besitzt. Erfahrungsberichten nach können Bürger von der Behinderung durch rücksichtslose Fahrradfahrer überfordert werden – bis hin zum epileptischen Anfall.

Auch können Fahrradfahrer durch Fußgänger mit plötzlichen Richtungsänderungen in Gefahr gebracht werden. Zudem seien Fahrer elektrischer Rollstühle mit einer hohen Geschwindigkeit angetroffen worden. Der Beirat hält eine Befriedung der Verkehrssituation durch die Schaffung speziell ausgewiesener Straßen für den Radverkehr für möglich.

Bushaltestellen müssen barrierefrei werden

Zum Thema öffentlicher Nahverkehr erläuterte der Behindertenbeauftragte des Landkreises Konstanz, Oswald Ammon, spätestens im übernächsten Jahr und zu Neujahr 2022 müssten die Arbeiten für einen barrierefreien Zugang an den Bushaltestellen angegangen sein. Radolfzell halte ein Konzept bereit, bei dem jede Bushaltestelle untersucht und in drei Kategorien bewertet worden sei, so Friedhelm Niewöhner: Aktuell würden in jeder Straße, in der gebaut wird, die Bushaltestellen mit umgebaut.

Trotz der baulichen Ambitionen gibt es für Werdermann ungeklärte Situationen: Was passiere, wenn ein Behinderter im Bus eingestiegen sei? Das Fahren mit dem Bus für Menschen mit Behinderungen sei eine komplexe Geschichte, zumal man ihnen nicht immer auf den ersten Blick ansehe, dass eine Einschränkung vorliegen würden – wie beispielsweise bei einer halbseitigen Lähmung. Manche Busse würden sofort losfahren, auch wenn Fahrgäste wacklig auf den Beinen seien und noch keinen Sitzplatz gefunden hätten, erzählte ein Besucher.

Menschen mit geistiger Behinderung benachteiligt

Oftmals bestünden Schamgrenzen, den Behindertenausweis beim Fahrer und bei den Busgästen vorzuzeigen, um einen Platz zu bekommen – vor allem bei jungen Behinderten. Menschen mit Stock, Rollatoren oder Rollstühlen seien von den Busfahrern schneller zu erkennen, präzisierte Ammon. Menschen mit einer geistigen Behinderung seien dagegen im Bus- sowie im Straßenverkehr benachteiligt, da ihre Einschränkung der Mobilität unsichtbar ist.

In modernen Bussen sind zwei Plätze im Mitteleinstieg vorgesehen für Rollstühle, die man fest verankern könne, so Oswald Ammon. Werdermann erkundigte sich bei den Stadtwerken nach einem Kurs im Umgang mit Bussen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität – analog eines Angebots der Konstanzer Betriebe. Die Idee sei gut aufgenommen worden und warte nur noch auf einen Impuls seitens des Behindertenbeirats.

Beirat plant öffentlichen Workshop

Der Beirat plant nun einen öffentlichen Workshop für Bürger mit und ohne Behinderung für die Gestaltung eines modernen Behindertenbeirats. Er möchte dabei herausfinden, weshalb Behinderte sich gesellschaftlich weniger engagieren können – beispielsweise bei den Bürgerbeteiligungen – mit dem Ziel, eine Lösung dafür zu finden.