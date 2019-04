von SK

Zum beliebten Nachmittagscafé vor Ostern hatten die Meisterschülerinnen der Hauswirtschaft vom Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) im Rahmen eines Unterrichtsprojektes zwölf Seniorinnen vom Betreuten Wohnen am Neuen Wall der AWO eingeladen – so eine Pressemitteilung des BSZ.

Das Ostercafé am BSZ sei stets sehr beliebt, berichtet die Leiterin des Betreuten Wohnens, Elisabeth Störk, deswegen seien die verfügbaren Arbeitsplätze für die Seniorinnen binnen einer Stunde bereits ausgebucht gewesen. Der Ablauf des Nachmittages sei wie immer klar geregelt und werde von den Meisterschülerinnen in Eigenregie selbst geplant und durchgeführt.

Beschwingte Backaktivitäten

Nach Eintreffen der Seniorinnen, heißt es in der Meldung weiter, konnte es bereits losgehen. Eine Schülerin zeigte an einem Beispiel das Backprogramm des Tages: Osternester, Osterhasen sowie Kränze aus Hefeteig, dazu gefärbte Eier. Vorab wurden Hefeteig, Eier und Deko-Materialien von den Meisterinnen vorbereitet, so die technische Lehrerin Manuela Salewski. Während Backaktivitäten kamen die Seniorinnen und Schülerinnen gemeinsam ins Gespräch – man plaudert beschwingt über Hauswirtschaftliches, über Backtipps, Anekdoten und Persönliches.

Bunte Frühlingsdekoration

Nachdem die Hefeteigkränze und Osterhasen unter Aufsicht gebacken und anschließend verpackt worden sind, ging es zum traditionellen Kaffee mit den von der Klasse selbst hergestellten meisterlichen Torten. Eine bunte, selbst gemachte Frühlingsdekoration erwartete die Gäste. Die Schülerinnen und die betreuenden Lehrerinnen der Klasse sowie weitere Kolleginnen und Kollegen mischten sich unter die Gäste.

Die Meisterschüler und -schülerinnen haben alle einen Berufsabschluss als Hauswirtschafter/in oder einen dieser Ausbildung gleich gestellten Abschluss.

Der Informationsabend für die kommende Ausbildung findet am Donnerstag, 6. Juni im Berufsschulzentrum Radolfzell in Raum C3.26 statt. Weitere Informationen erhält man beim Sekretariat des BSZ, Telefon (07732) 98 91 33 oder im Internet: www.bsz-radolfzell.de