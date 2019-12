Die kleine Dohrothy aus dem Buch „Der Zauberer von Oz“ hat es schon immer gewusst: Nirgends ist es schöner als daheim. In der Radolfzeller Stadtverwaltung scheint man die Meinung der literarischen Hauptfigur mit den roten Schuhen zu teilen: Deshalb haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat dazu entschieden, die Heimattage 2021 an den Untersee zu holen. Und die Heimattage in Radolfzell nehmen allmählich Gestalt an.

In der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses stellten Nina Hanstein, Geschäftsführerin der Tourismus und Stadtmarketing GmbH, und Projektleiterin Christine Braun das Programm vor und gingen erstmals öffentlich ins Details. „Wir wollen das Wir-Gefühl hier bei uns am Bodensee präsentieren“, erläuterte Hanstein. Nach dem Jubiläumsjahr 2017 solle die Stadt ihre Strahlkraft in die Region weiter ausbauen. Dafür steht den Macherinner der Heimattage 2021 ein Gesamtbudget von 980.000 Euro zur Verfügung.

Der städtische Anteil beträgt 200.000 Euro

Der städtische Anteil beläuft sich auf 200.000 Euro, noch einmal so viel gibt es an Zuwendungen vom Land Baden-Württemberg. Weitere 85.000 Euro fließen an Sonderzuwendungen für den Baden-Württemberg-Tag. Der Rest solle laut Hanstein durch Drittmittel, sprich durch Sponsoren, finanziert werden. Einigkeit herrschte in der Ausschusssitzung über die Qualität des Programmes: Es präsentiere Radolfzell von seiner schönsten Seite. Oder wie CDU-Stadtrat Helmut Villinger es betonte: „Das Feuer für die Heimattage hat uns erreicht, von daher kann das Jahr 2021 kommen.“ Das Programm erstreckt sich von Januar bis November:

Auftakt beim Neujahrsempfang

Er stellt am 10. oder 17. Januar 2021 den Auftakt für die Heimattage dar. Der genaue Terminhänge laut Projektmanagerin Christine Braun noch von der endgültigen Zusage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ab. Er solle beim Empfang die Neujahrsrede halten.

Auf Narrenreise gehen

„Am 16. Januar werden die Narrenzünfte der Kernstadt und der Ortsteile ihre jeweilige Tradition und ihr Brauchtum präsentieren“, verrät Christine Braun. Begleitet wird die „närrische Reise“ durch die Fasnetmusiken, die mit den Besuchern zusammen von Ortsteil zur Ortsteil und Kernstadt reisen. Den Abschluss bildet eine Abendveranstaltungen aller Narrenzünfte im Milchwerk.

Die Trachtengruppe feiert mit

Am 24. und 25. April dreht sich alles um das Thema Trachten. Die Trachtengruppe Alt-Radolfzell feiert 2021 100-jähriges Vereinsjubiläum. Zum Geburtstag gibt es unter anderem eine Sonderausstellung im Stadtmuseum ab 21. März und ein Themenwochenende im April samt Heimat- und Brauchtumsmarkt in der Innenstadt. Eine musikalische Theateraufführung bildet den vorläufigen Höhepunkt auf dem Marktplatz.

Wird in 2021 fortgesetzt: Das Seefestival soll im Rahmen der Heimattage 2021 wieder viele Besucher an das Seeufer von Radolfzell locken. | Bild: Jarausch, Gerald

Um Klima, Umwelt und Natur geht es am 17. und 18. April sowie am 16. und 17. Oktober. Als klingende Musikstadt präsentiert sich Radolfzell im Rahmen eines Straßenmusikfestes und „Musik uff de Gass“ am 9. und 10. Oktober. Nicht fehlen darf natürlich die Fortsetzung des Seefestivals vom 10. bis 13., oder 24. bis 27. Juni. Welche Bands den Weg nach Radolfzell finden, ist noch unklar. Wenn es nach Christine Braun geht, können dies auch gerne die Fanta4 oder die Söhne Mannheims sein.

Pflichtveranstaltungen sind teuer

Laut Nina Hanstein werde es bei den Heimattagen zwei Pflichtveranstaltungen geben: der Baden-Württemberg-Tag samt gewerblicher Leistungsschau am 8. und 9. Mai und die Landesfesttage vom 10. bis 12. September. Zum Finale der Festtage werden rund 90 verschiedenen Trachtengruppen, Musikkapellen, Fahnenschwingern und Motivwägen erwartet. Doch diese Pflichtveranstaltungen haben ihren Preis: Für den Baden-Württemberg-Tag wird mit 280.000 Euro und für die Landesfesttage mit 150.000 Euro kalkuliert. Zu viel für Stadtrat Siegfried Lehmann (FGL). „Das sind gewaltige Beträge. Der Baden-Württemberg-Tag ist ja nur ein Wochenende“, kritisierte er. Reinhard Rabanser (SPD) befürchtet indes, dass die Radolfzeller nach dem Jubiläumsjahr und den anstehenden Heimattagen feiertechnisch in ein Loch fallen werden, da dieses Niveau nicht zu halten sei. „Wir kommen seit Jahren nicht mehr aus dem Feiern heraus.“