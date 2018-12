von SK

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen am Sonntag gegen 10 Uhr an der Einmündung zur Radolfzeller Haselbrunnstraße frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren. Nach Angaben der Polizei soll sie zu schnell auf der Güttinger Straße unterwegs gewesen sein und in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Dabei sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 8000 Euro und an der Straßenlaterne auf 1000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden, die Fahrerin blieb unverletzt.