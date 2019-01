von sk

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 42-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr im Floerickweg zwei Kinder angegriffen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, störte sich der Mann wahrscheinlich am Lachen der beiden hinter ihm laufenden Kinder. Er drehte sich darauf unvermittelt um und packte die Kinder massiv am Hals und schrie sie an. Nachdem er sie losgelassen hatte, konnten die Kinder zu ihren Eltern flüchten, die ihnen gefolgt waren. Auch diesen gegenüber zeigte sich der Mann äußerst aggressiv, wurde tätlich und ließ sich auf kein Gespräch ein. Ähnlich erging es auch der hinzugerufenen Polizeistreife. Der 42-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv, verweigerte jegliche Zusammenarbeit und ging in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann schließlich überwältigt, gefesselt und zur Wache gebracht werden. Der vermutlich unter einer psychischen Erkrankung leidende Tatverdächtige wurde nach einer ärztlichen Untersuchung unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. Neben den beiden Kindern wurden auch zwei Polizeibeamte jeweils leicht verletzt.