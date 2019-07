von Gerald Jarausch

Ungewöhnliche Gaderobenständer sind in der Sparkassenfiliale zu sehen. Ab sofort werden dort die Kreationen der Absolventen des Berufskollegs Produktdesign am Berufsschulzentrum Radolfzell ausgestellt. Die Arbeiten sind während der Geschäftszeiten noch bis zum Freitag, 12. Juli, zu besichtigen.

In sechs Monaten entworfen

Mehr als sechs Monate haben sich die Schüler mit dem Thema in der Ideenfindung, der Entwurfsphase, der Realisation, bei der Erstellung einer Dokumentation sowie in einer abschließenden Prüfungspräsentation beschäftigt. Sie wurden von Ina Friese (Gestaltungslehrerin) und Ralf Sigmund (Technischer Lehrer) begleitet.

Nachhaltig produzierte Stücke

Die Absolventen sollten unter dem Motto „Say Hi To The World“ die Garderobenständer neu interpretieren. Die Garderobenständer sollten nicht irgendwo die Welt begrüßen, die Aufgabenstellung sah vor, dass die möglichst nachhaltig produzierten Stücke im Umfeld einer Alpenhütte funktionieren sollen. Entsprechend fielen die Designs der Garderobenständer aus. Unverkennbar sind solche Elemente wie Berge, Ski und das Klettern in die Neugestaltungen eingeflossen.

Schlichte Materialien

Auch sollten die Garderobenständer beweisen, dass sie eine luftige Alternative zu massiven Schränken sind und viel Platz für Jacken und Mäntel bieten. An Haken und Bügeln bleibe die Kleidung knitterfrei und sei stets griffbereit, hieß es in der Information der Schule zu den Abschlussarbeiten. Unter Maßgaben wie Funktion und Nachhaltigkeit hätten die Schüler Garderobenständer entworfen und mit einfachen und schlichten Materialien gebaut.

Interessante Designs

Mit den Abschlussarbeiten der insgesamt 22 Schüler wurden diese zudem an die praktische Umsetzung ihrer Entwürfe herangeführt. Während solche technischen Lösungen wie das Programmieren einer CNC-Maschine noch problemlos vonstatten ging, forderte vor allem der handwerkliche Aspekt die Designer heraus. Michael Janowicz, stellvertretender Schulleiter des Berufsschulzentrums, lobte vor allem die Kombination von interessanten Designs mit einem praktischen Nutzen: „Sie haben etwas Sinnvolles hergestellt“, befand er auf der Vernissage der Ausstellung am gestrigen Vormittag.

Das Berufskolleg Produktdesign dauert zwei Jahre. Eingangsvoraussetzung ist die mittlere Reife. Die Ausbildung endet mit der Prüfung zur zum Technischen Assistenten für Produktdesign. Zusätzlich kann die Fachhochschulreife erworben werden.

Kreative Jugendliche angesprochen

Das Berufsschulzentrum Radolfzell bietet als einzige staatliche Schule im Regierungsbezirk Freiburg diesen Ausbildungsgang an. Es stehen 30 Plätze zur Verfügung, vor allem handwerklich-kreative Jugendliche sind angesprochen. Diese Schulart legt besonderen Wert auf die Verbindung von Theorie- und Praxisunterricht; Exkursionen, Betriebsbesichtigungen sowie eine Studienfahrt stehen auf dem Programm.