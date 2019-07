von Natalie Reiser

In der Radolfzeller Schillerstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen. Der Unternehmer Bernhard Bihler hat das städtische Grundstück mit der Auflage erworben, ein Mehrfamilienhaus für Personen mit Wohnberechtigungsschein zu erstellen. Was die Energieeffizienz angeht, setzt der Investor hohe Maßstäbe. Das Gebäude wird nach dem Standard KfW 40 plus gebaut und soll damit rund 50 Prozent energieeffizienter als ein herkömmlicher Neubau sein.

Mehrere Jahre lang wurde der soziale Wohnungsbau nicht gefördert, führte Oberbürgermeister Martin Staab vor Ort aus. Andererseits würden Wohnungen zu niedrigen Preisen von Geringverdienenden, Menschen, die mit einer Behinderung leben, Alleinerziehenden oder anderen Personen in schwierigen Lebenssituationen dringend benötigt.

Gemeinderat erlässt Rahmenbedingungen für Bauherren

Um dem Mangel entgegenzuwirken, habe der Gemeinderat im Januar 2017 die baulandpolitischen Grundsätze beschlossen und im Oktober 2018 aktualisiert. Seither sind Bauherren dazu angehalten, 30 Prozent ihrer Bauvorhaben für sozial schwächer gestellte Mieter zu planen. Das Haus in der Schillerstraße soll ein erster Versuch sein, dem Bedarf an Sozialwohnungen zu entsprechen, erläuterte Staab. Bis tatsächlich so viele Wohnungen angeboten werden könnten, wie derzeit benötigt, dürften bis zu fünf Jahre ins Land gehen, rechnet der OB. Doch sei er „froh und glücklich“, dass Bihler ein positives Zeichen setze. Er zeige, dass es möglich sei, als Privatinvestor ein soziales Wohnprojekt und zugleich ein energiepolitisches Vorzeigeprojekt zu realisieren.

Schwieriges Rechenmodell für den Investor

Ob die Rechnung für ihn aufgehe, sei er sich noch nicht sicher, meinte Bihler. Eine Mietpreisbindung besteht für zehn Jahre. In Verbindung mit den relativ hohen Baukosten für die energieeffiziente Bauweise ist das Projekt eine Herausforderung. Doch gemeinsam mit seiner Ehefrau Christine wollte er sich auf dieses Neuland wagen: „Wir wollten es einfach mal machen. Die Verträge zu schließen war allerdings schwieriger, als wir dachten.“ Beratend zur Seite stand dem Paar Bruno Ruess, Berater für geförderten Wohnbau und ehemaliger Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz.

OB Martin Staab (Mitte) legt den symbolischen Grundstein, ein Kästchen, das den Entwurf enthält, in ein Kunststoff-Wellrohr. Umringt wird er (von links) von den Gemeinderatsmitgliedern Norbert Lumbe und Susann Göhler-Krekosch sowie den Investoren Christine und Bernhard Bihler (Haus Caramelle GbR) und Michael Ludin (Vermessungsbüro Ludin). Bild: Natalie Reiser

Für das Projekt, das zu einem „Herzensprojekt“ geworden sei, haben Christine und Bernhard Bihler eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Haus Caramelle GbR, gegründet. Der französisch anmutende Name sei ebenso eine Herzensangelegenheit, verriet Bihler. Ein verstorbenes Haustier der Familie trug den Namen „Caramelle“. Für die Mieter sei die Kombination einer geringen Miete und niedrigen Nebenkosten allerdings in jedem Fall ein Gewinn, wertete der Bauherr.

Wohnungen in unterschiedlichen Größen

Die Wohneinheiten sind unterschiedlich groß, dies sei der Stadt wichtig gewesen, fuhr Bihler fort, um den Bedürfnissen von Alleinstehenden und Familien gerecht zu werden. Für die Architektin Anna-Lena Weber war diese Aufteilung in Verbindung mit den technischen Gegebenheiten für das energetisch effiziente Haus ein spannendes Thema, erläuterte sie am Rand der Baustelle: „Doch ich denke, es ist gelungen, den Grundriss zu optimieren.“

Über dem Erdgeschoss und ersten Stockwerk liegen in der steilen Dachschräge zwei weitere Wohnebenen. Auf dem Dach sollen Photovoltaik-Zellen angebracht werden. Um ein, laut Energieplaner Friedhelm Maßong, nahezu klimaneutrales Gebäude zu errichten, soll das Haus gut gedämmt und mit einer Be- und Entlüftungsanlage versehen werden. Mit der Fertigstellung rechnet das Ehepaar Bihler im August des nächsten Jahres. Dem Bauende sehen beide freudig entgegen: „Es macht uns Spaß zu bauen und zu vermieten. Ob es sich rechnet oder nicht, sagen wir später.“