Radolfzell (bec/sk) Die Pressestelle holt in ihrer Antwort auf die Kritik einiger Stadträte ganz weit aus. In der Gemeinderatssitzung hieß es, die Verwaltung verzögere die Umsetzung der Seetorquerung. Nun weist die Pressestelle darauf hin, dass die Stadtverwaltung nur auf der Grundlage der Gemeinderats-Beschlüsse handeln könne. Wörtlich heißt es: "Hätte der Gemeinderat nicht letztes Jahr im Frühjahr einen klaren Beschluss zu einer modifizierten Vorzugsvariante getroffen, wäre die Ankündigung der Schließung des Förderprogramms bereits 2018 gekommen. Das Regierungspräsidium wollte und will der Stadt aber helfen und steht weiterhin zur Förderung des Landes." Das ministerielle Schreiben mit der Bestätigung für die 7,7 Millionen Euro läge aber bislang noch nicht vor.

Pressestelle: "Die Verwaltung geht aktiv voran"

Im Gegensatz zur Einschätzung der Stadträte Helmut Villinger, Christof Stadler (beide CDU) und Siegfried Lehmann (Freie Grüne Liste) heißt es in der Stellungnahme der Stadt und damit auch des OB: "Die Verwaltung steht hinter dem Projekt und wird es so umsetzen, wie es die Mehrheit des Gemeinderates beschließt. Die Verwaltung geht aktiv voran." So habe die Verwaltung im Frühsommer 2018 im Zusammenhang mit dem Beschluss zur modifizierten Variante die Stelle eines Projektingenieurs vorgeschlagen und geeignete Personen für diese hochspezialisierte Fachaufgabe angesprochen, da am Arbeitsmarkt solche Personen fast nicht zu bekommen seien. Die Projektleitung werde beim zuständigen Baudirektor Thomas Nöken angesiedelt.

Das Auslaufen des Vertrags mit dem bisher beauftragen Ingenieurbüro wird in der Stellungnahme der Stadt mit dem Verhalten der CDU-Fraktion begründet: "Das Auslaufen des Vertrags im Dezember 2018 mit dem für die frühere Variante beauftragten Ingenieurbüro war notwendig geworden, nachdem die CDU-Fraktion eine modifizierte Variante 'Seetor-light' an ein anderes Büro beauftragt hatte."

Brückenvariante als Alternative

Das Rathaus widerspricht der Aussage, dass dieses Projekt wieder bei Null stehe. "Nicht die Verwaltung hat ständig neue Varianten eingebracht. OB ­Staab hat 2016/17, nachdem die Bahn keinerlei Verhandlungsbereitschaft zur Kostenbeteiligung gezeigt hat, eine Brückenvariante vorgeschlagen", heißt es in der Stellungnahme. Der OB sehe als seine Aufgabe, in Alternativen zu denken und Lösungen anzubieten. "Denn zahlreiche Bürger hatten der Stadt immer vorgeworfen, eine Brückenlösung nie wirklich geprüft zu haben." Neue Varianten der Seetorquerung seien dann in Form der modifizierten Variante von der CDU beauftragt und eingebracht, sowie zusätzlich durch Antrag der FGL ein Brückenwettbewerb ausgelobt worden. Dadurch sei der Zeitplan letztendlich um zwei Jahre in Verzug gekommen.

Entwurfsplanung wird erst jetzt vergeben

Die Pressestelle der Stadt kontert auch die Aussage von Stadtrat Christof Stadler, eine Kostenberechung für die im Mai 2018 beschlossene "modifizierte Vorzugsvariante" für die Seetorquerung versprochen zu haben. In der Stellungnahme heißt es wörtlich: "Eine Kostenberechnung für den November 2018 konnte die Verwaltung nicht versprechen, dazu fehlen die entsprechenden Grundlagen." Die genaue Entwurfsplanung werde jetzt erst vergeben. Nur diese Planung könne Grundlage einer Kostenberechnung sein. Die Pressestelle – und damit die Chefetage im Rathaus – will keine Verzögerung durch die Stadtverwaltung erkennen können. Sie hält in ihrer Stellungnahme abschließende fest: "Insofern ist das Projekt auf der vom Gemeinderat durch verschiedene Beschlüsse und Verfahrenszwischenschritte gewollten Zeitachse."