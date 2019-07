von Gerald Jarausch

Wo gibt es Sicherheitsbedenken oder Probleme in der Stadt? Und wie kann man diese verhindern? Gemeinsam mit Bürgern wollte der Präventionsrat auf seinem Rundgang genau das herausfinden.

Bei einem öffentlichen Rundgang am Dienstagabend wurde jetzt das Radolfzeller Seeufer unter die Lupe genommen. Schließlich war es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Ärgernissen gekommen.

Frühzeitig aktiv werden

Um Kriminalität und andere sicherheitsrelevanten Probleme zu beheben, ist es oftmals sinnvoll, frühzeitig aktiv zu werden. Genau zu diesem Zweck wurde seinerzeit der Präventionsrat der Stadt Radolfzell gegründet. In ihm sind neben Vertretern von Organisationen, der Polizei und Mitarbeitern der Stadt, interessierte und engagierte Bürger Radolfzells.

Harmlose Verhältnisse in Radolfzell

Auf der Route des gemeinsamen Rundgangs lagen der Wasserspielplatz, die Seebar und das Konzertsegel, die Mole und der Grillplatz beim Bootshaus. Der anderthalbstündige Rundgang förderte vor allem eine Erkenntnis zutage: Wirklich dringliche Probleme an den genannten Punkten existieren derzeit nicht.

Zum Teil liegt das daran, dass man bei der Stadt seit Langem daran arbeitet, dass sich gar nicht erst Brennpunkte oder Stellen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial bilden, und zum anderen herrschen in Radolfzell nach wie vor harmlose Verhältnisse im Vergleich zu anderen Städten.

Wasserspielplatz wird täglich gewartet

Am Wasserspielplatz gibt es trotz einiger Befürchtungen im Vorfeld laut Polizei keine sicherheitsrelevanten Vorkommnisse. Dort sorgen die Technischen Betriebe Radolfzell (TBR) jeden Tag für Sauberkeit und gefahrloses Spielen. Der Fachbereichsleiter der TBR, Andreas Baumann, berichtete, dass seine Mitarbeiter jeden Tag zwei Stunden damit beschäftigt sind, die Anlage wieder in einen optimalen Zustand zu versetzen.

Dazu gehört unter anderem das Zurückführen des Sandes in den eigentlich dafür vorgesehenen Bereich. „Die Kinder bewegen hier jeden Tag Kubikmeter“, bemerkte Thomas Nöken, Leiter des Dezernats Umwelt, Planen, Bauen.

Problem: Pizzaschachteln

Ein allgemeines Problem entlang der Uferzone ist aus Sicht von Andreas Baumann der Umgang mit Müll. So wird nach seiner Aussage zunehmend privater Hausmüll in den öffentlichen Mülleimern entsorgt.

Ferner sorgen unter anderem die sperrigen Pizzaschachteln dafür, dass die Mülleimer überfüllt aussehen, obwohl sie praktisch leer sind. Offenbar fällt es den Verursachern schwer, den Karton so zu falten, dass er in den Behältern entsorgt werden kann.

Nur fünf Teilnehmer

Ein ähnliches Resümee der Veranstaltung, die mit fünf interessierten Bürgern sehr spärlich besucht war, konnte an den anderen Haltepunkten gezogen werden. Denn nicht einmal die Polizei konnte nennenswerte Vorkommnisse vermelden.

„Das ist alles in einem sehr geringen Rahmen“, sagte Revierleiter Willi Streit von der Polizeiwache Radolfzell. An der Mole, die bereits in den 70er-Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche war, ist längst Ruhe eingekehrt.

Glasverbot nicht mehr notwendig

Das vor Jahren ausgesprochene Glasverbot ist heute praktisch nicht mehr notwendig. Spätestens mit dem Neubau der Gastronomie, der im Herbst mit dem Abriss der Bestandsgebäude beginnt, rechnet man mit einer weiteren Verbesserung durch das größere Publikumsaufkommen.

Am Grillplatz ist nach der Neuordnung des Geländes ebenfalls Ruhe eingekehrt. Vereinzelt registriert die Polizei hier noch Ruhestörungen, die aber kein Dauerproblem darstellen. Der Rundgang sollte eigentlich am Skateplatz enden, doch mangels Notwendigkeit wurde er ausgelassen.