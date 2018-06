Radolfzell Prävention zeigt Wirkung: Jugendliche bekommen in Radolfzell schwerer Alkohol. Doch ganz unmöglich ist das noch nicht

Polizei und Ordnungsamt führen Alkohol-Testkäufe in Radolfzell und den Ortsteilen durch. In sieben von 20 Fällen bekommt der Minderjährige Alkohol. Obwohl er nach seinem Ausweis gefragt wurde.

Besser als im Vorjahr, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Das ist die Bilanz einer gemeinsamen Kontrollaktion der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung und der örtlichen Polizei bei Alkohol-Testeinkäufen eines Jugendlichen am 28. Mai in Radolfzell sowie den Ortsteilen. Ein 17-Jähriger stellte sich gemäß den Richtlinien des Ministeriums für Arbeit, Sozialordnung, Familien und Senioren als Testkäufer für die Kontrolle zur Verfügung. Der Jugendliche versuchte im Zeitraum von 13 bis 19 Uhr in 20 Einzelhandelsgeschäften, Discountermärkten und Tankstellen branntweinhaltige Getränke zu erwerben. Bei der aktuellen Überprüfung erhielt laut Mitteilung der Radolfzeller Stadtverwaltung der 17-Jährige bei sieben der getesteten Verkaufsstellen Getränke, die an Personen unter 18 Jahren nicht abgegeben werden dürfen. Im vergangenen Jahr war dies noch bei mehr als der Hälfte der Geschäfte der Fall. Bei einem ähnlichen Test im Sommer 2017 bekam der minderjährige Testkäufer bei elf von 19 Verkaufsstellen branntweinhaltigen Alkohol.

„Erfreulich ist, dass der Jugendliche entgegen der Vorjahre in allen Verkaufsstellen seinen Ausweis zur Prüfung vorlegen musste und auf eine reine Gesichtskontrolle verzichtet wurde“, erklärt Harald Fürst, der die Aktion als Jugendsachbearbeiter beim Polizeirevier Radolfzell begleitet hat. In den sieben Geschäften wurden dem Testkäufer branntweinhaltige Getränke verkauft, da er trotz Vorlage des Ausweises offensichtlich als volljährig eingestuft wurde. Diese Verkaufsstellen müssen nun mit einem Bußgeld der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Radolfzell rechnen. Und diese sind empfindlich hoch: 300 Euro sind für den Verkauf von hochprozentigen Alkohol an Minderjährige fällig, zuzüglich 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr.

„Nachdem wir in früheren Jahren Beanstandungsquoten von über 60 Prozent zu verzeichnen hatten, ist das diesjährige Ereignis zwar erfreulich, zeigt jedoch, dass diese Kontrollen auch in Zukunft notwendig sind, um eine entsprechende Sensibilisierung in den Verkaufsstellen zu erreichen“, so Harald Fürst.

Ziel der gemeinsamen Kotrollaktionen ist die Überprüfung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Das Gesetz untersagt den Verkauf von Spirituosen und Tabakwaren an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Darüber hinaus ist die Abgabe von sonstigen alkoholischen Getränken – wie Bier, Wein oder Sekt, an Personen unter 16 Jahren verboten. Auch wer als Volljähriger Alkohol kauft und ihn an Minderjährige weitergibt, macht sich strafbar.

So ganz überraschend kommen die Alkoholtestkäufe nicht. Bereits Anfang des Jahres hatte der Arbeitskreis Radolfzeller Festkultur angekündigt, solche Testkäufe durchzuführen. Im Arbeitskreis sind Vertreter der Stadtverwaltung, der Polizeidienststelle und des Gesamtelternbeirates sowie des Gemeinderates vertreten.