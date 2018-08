von SK

Ein Mann hat am vergangenen Mittwoch die Hilfsbereitschaft eines Seniors ausgenutzt und mehrere Kreditkarten entwendet. Wie die Polizei mitteilt, klingelte der etwa 25-Jährige an der Haustür des Seniors in der Kasernenstraße in Radolfzell und gab sich als taubstumm aus. Er bat um den Kauf von Postkarten und betrat die Wohnräume des Seniors, als dieser Geld in einem anderen Raum holen wollte. Der Diebstahl mehrerer Scheckkarten wurde erst nach mehreren Tagen bemerkt, nachdem damit eingekauft worden war.

Die Polizei rät, grundsätzlich die Tür zu schließen, wenn Anwohner zurück in ihre Wohnung gehen – das sei nicht unhöflich, sondern diene der Sicherheit.

