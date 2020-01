In Radolfzell und Singen soll es am Dienstagabend zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten bei älteren Menschen gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Anrufer „auf die übliche Masche versucht“, die zumeist älteren Angerufenen zu verunsichern und dadurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte sei stets vorgetragen worden, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. Als Rat hätten die falschen Polizisten den Angerufenen mitgeteilt, sie mögen sich in der Wohnung verbarrikadieren. In allen bislang der „echten“ Polizei bekannt gewordenen Fällen, hätten die Angerufenen die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche beendet. Als Ratschläge formuliert die Polizei folgende Ratschläge: „Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.“ Das Beste sei bei einem solchen Gespräch, einfach aufzulegen. Grundsätzlich könne man von „angeblichen Amtspersonen“ den Dienstausweis fordern, das gelte gerade auch für Polizisten. Auch würde die Polizei „niemals um Geldbeträge bitten“. Informationen zu dem Betrugsphänomen „falscher Polizeibeamter“ sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, gibt die Kriminalprävention im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.