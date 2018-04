Radolfzell Polizei sucht Zeugen: Jeepfahrer zeigt Mittelfinger und fährt davon

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines Jeeps, der auf der B33neu in Richtung Singen den Straßenverkehr gefährdet und einem Autofahrer den Mittelfinger gezeigt haben soll.

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Beleidigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Sonntagnachmittag gegen den Fahrer eines Jeeps. Gegen 18.30 Uhr soll der Wagenlenker auf der B33neu in Richtung Singen kurz nach dem Parkplatz Brandbühl zum Überholen einer Autofahrerin angesetzt haben. Auf gleicher Höhe soll er mit seinem Jeep unvermittelt vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein, weshalb die Autofahrerin auf den Standstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Fahrer zeigt den Mittelfinger

Anschließend soll der Jeepfahrer einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Autofahrer, der die Situation beobachtet hatte, den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt habe. Dazu soll der Fahrer mit seinem Jeep abrupt auf die linke Fahrspur gewechselt sein, wodurch der andere Autofahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. Anschließend fuhr der Jeepfahrer davon. Zur Klärung des Geschehens werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefonnummer (07732)99600, zu melden.