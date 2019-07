Radolfzell vor 5 Stunden

Polizei sucht Zeugen: Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit anderem Auto

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfall mit Fahrerflucht, der am Freitag gegen 18.30 Uhr in dem Bereich des Haltepunkts Haselbrunn in Radolfzell geschehen ist, wo die Güttinger Straße auf eine leichte Kurve der Haselbrunnstraße trifft.