Nach umfangreichen Ermittlungen soll es der Polizei am Donnerstagnachmittag gelungen sein, zwei Männer festzunehmen, die als falsche Polizeibeamte unterwegs gewesen sein sollen.

Die beiden 22 und 25 Jahre alten Tatverdächtige seien laut Bericht der Polizei extra aus Norddeutschland nach Radolfzell angereist, um dort Goldmünzen im Wert von über 125 000 Euro bei einem älteren Ehepaar entgegen zu nehmen – angeblich sollten die Münzen auf ihre Echtheit überprüft werden.

Die echten Polizeibeamten seien allerdings rechtzeitig zur Stelle, griffen zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Älteres Ehepaar sollte getäuscht werden

Tage zuvor sei das Rentnerehepaar mit der bekannten Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ von Unbekannten angerufen worden. In langen Telefonaten und durch geschickte Gesprächsführung sollen die beiden getäuscht und schließlich dazu überredet worden sein, die Goldmünzen zur Prüfung auf Echtheit an die Polizei zu übergeben. Hierzu sollte man die Münzen in eine Tasche stecken und sie den zwei Polizisten übergeben, die gleich vorbeikommen werden.

Durch die Ermittlungsarbeit der Polizei soll der beabsichtigte Betrug aufgeflogen sein und das Ehepaar konnte vor einem großen finanziellen Schaden bewahrt werden. Beide Tatverdächtige werden am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Tipps der Polizei

Die Polizei gibt folgende Tipps, wie Betroffene bei Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter reagieren sollen: