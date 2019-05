Die Radolfzeller Jugend ist politisch interessiert. Das zeigt sich nicht nur an den Fridays-For-Future-Demonstrationen, die in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Jugendliche auf die Straßen lockten. Sondern auch durch die große Aufmerksamkeit der Achtklässler des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, als jeder von ihnen von dem CDU-Abgeordneten Andreas Jung persönlich eine Ausgabe des Grundgesetzes überreicht bekam. Bereits zum dritten Mal kam ein Politiker nach Radolfzell, um die Deutsche Verfassung zu verteilen.

Die Idee dazu kommt von Gemeinschaftskundelehrer Tobias Peukert, der sie bereits in Mannheim, wo er zuvor unterrichtete, umgesetzt hat. Auf diese Weise möchte er seinen Schülern deutlich machen, wie froh die Deutschen über ihr Grundgesetz sein können: „Die Bedeutung und Wichtigkeit des Grundgesetzes ist für viele gar nicht mehr präsent.“

Weil es mehr Eindruck hinterlasse, wenn ein Politiker den Jugendlichen das Grundgesetz überreicht anstatt der eigene Lehrer, versuchte Peukert bereits 2017, Andreas Jung als lokalen Abgeordneten einzuladen. Dieser fand damals und ein Jahr später allerdings keine Zeit. Stattdessen konnte Peukert Nese Erikli (Grüne) und Jürgen Keck (FDP) für einen Besuch gewinnen.

Nun aber passte es zeitlich und Andreas Jung traf auf rund 80 Jugendliche, die nicht nur ihr eigenes Exemplar des Grundgesetzes entgegennehmen konnten, sondern dem Abgeordneten auch Fragen stellen durften. Im Unterricht hatten die Schüler diese gemeinsam mit Tobias Peukert zusammengetragen – und einige hatten es in sich.

So wurde Jung unter anderem mit dem Video des Youtubers Rezo und der Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Bundesvorsitzenden der CDU, konfrontiert. Die Schüler wollten wissen, wie Jung selbst zu der Kritik an seiner Partei steht und den Vorwürfen, die CDU-Chefin hätte eine Zensur von Meinungsänderungen im Internet gefordert.

Andreas Jung zeigte sich zunächst parteitreu, verteidigte Kramp-Karrenbauer und erklärte: „Ihre Äußerung war missverständlich.“ AKK – so der Spitzname der Politikerin – habe bereits klar gestellt, dass sie keine Regulierung betreiben möchte.

Er betonte allerdings auch, dass er selbst den Titel des Rezo-Videos, der „Die Zerstörung der CDU“ lautet, zwar nicht gut finde, es allerdings das Recht eines Jeden sei, seine Meinung zu sagen – auch auf eine überspitzte Weise. So stehe es schließlich auch in den Grundgesetzausgaben der Schüler, das die Meinungsfreiheit der Bürger schützen soll. Und es sei nun Aufgabe der CDU, auf die Kritik zu reagieren und sich zu verbessern. Von den Schülern gab es für diese Antwort Applaus.

Grundgesetz

Das Grundgesetz trat in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1949 in Kraft. Es garantiert jedem Bürger in Deutschland gleiche Rechte. Erarbeitet wurde es innerhalb von neun Monaten durch die 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rates, dessen Präsident der spätere erste Bundeskanzler Konrad Adenauer war. Dazu gehörten ebenfalls die Frauen Elisabeth Selbert (SPD), Friederike Nadig (SPD), Helene Weber (CDU) und Helene Wessel (Zentrumspartei). Sie setzten sich für eine Gleichberechtigung der Frau ein – und waren erfolgreich. In Artikel drei ist seither festgelegt, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben.