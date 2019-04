von Gerald Jarausch

Am Dienstag konnten sich interessierte Besucher erstmals ein Bild von den Arbeiten im Seebad machen. Die Stadtverwaltung veranstaltete mit Oberbürgermeister Martin Staab und den Projektverantwortlichen eine Baustellenführung, an der rund 60 Bürger teilnahmen.

Nach einer Einleitung durch Staab führten der Architekt Jörg Bohm und Gerhard Schöpperle, Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement, die Besucher in zwei Gruppen durch den Rohbau der Anlage.

Strammer Zeitplan

Das Projekt ist durch einen strammen Zeitplan geprägt. Im November 2018 startete man mit dem Abriss der Betonbauten, die in den 60er Jahren errichtet worden waren. Bereits im Juni möchte man die Arbeiten abgeschlossen haben. "Wir liegen trotz einiger Verzögerungen grundsätzlich im Zeitplan.

Gerhard Schöpperle (rechts), Fachbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagent, bei der Begutachtung der Baustelle zusammen mit Besuchern der Besichtigung. | Bild: Jarausch, Gerald

Und bei den Kosten sowieso", erklärte Architekt Jörg Bohm den Besuchern. Generell wurde die Maßnahme vom Gemeinderat vorgezogen, wie OB Martin Staab erklärte: "Das lag unter anderem an dem schlechten Zustand der Anlage", sagte er. Aber auch das Strandbad soll noch saniert werden. "Derzeit läuft bereits der Realisierungswettbewerb", verriet der OB.

Das neue Seebad soll moderne Standards erfüllen: Die ehemaligen Gebäudekörper aus Beton werden durch zwei Gebäude in Holzständerbauweise ersetzt, die die gleiche Raumhöhe besitzen, wie die Vorgänger.

OB Martin Staab (im Vordergrund, von hinten) begrüßt rund 60 interessierte Besucher bei der Baustellenbesichtigung im Seebad. | Bild: Jarausch, Gerald

Das größere Gebäude nimmt die Gastronomie und Sanitaranlagen auf. Im Gehbereich wird noch ein Holzbelag verlegt, der für eine besonderes Ambiente sorgen soll. In dem zweiten Gebäude, von dem bisher praktisch nichts zu sehen ist, wird die DLRG ihre neuen Räumlichkeiten finden.

Auch hier liegt man dennoch im Zeitplan, wie Gerhard Schöpperle wissen ließ: "Auch das DLRG-Gebäude soll im Juni errichtet sein. Das ist ziemlich sportlich", gab er zu. Das Tempo hat aber gute Gründe. "Wir können hier keine Baustelle haben, während das Bad geöffnet ist", sagte er weiter.

Noch jede Menge Arbeit: Für das DLRG-Gebäude im Seebad ist noch nicht einmal die Bodenplatte gegossen. Dennoch liegt man laut Verwaltung im Zeitplan. | Bild: Jarausch, Gerald

Ebenfalls in den strammen Zeitplan gehört der Außenbereich, der entsprechend umgestaltet und aufgewertet werden soll. So wird der Gastronomiebereich eine Holzterrasse bekommen, auf der die künftigen Besucher mit Blick auf den See Speisen und Getränke zu sich nehmen können.

Auch der Zugang wird erneuert

Neu gestaltet wird auch der Zugang zum Seebad mit rollstuhlgerechter Rampe zum Eingang und zum Steg. Auf diese Weise erreichen die Besucher den See praktisch barrierefrei. Zudem wird eine 60 Quadratmeter große Sandspielfläche inklusive Wasserbaustelle und Vogelnestschaukel errichtet. Neben den regulären Umkleiden werden drei Umkleidemuscheln auf der Grünfläche aufgestellt.

Weil die meisten Besucher mit dem Fahrrad zum Seebad fahren, werden viele Stellplätze an der Mettnaustraße oberhalb des Zugangs errichtet. Die Flachdächer der Gebäude werden komplett begrünt und mit einer Solaranlage ausgestattet. Noch nicht ganz unter Dach und Fach ist die Pächterfrage, wie Schöpperle auf Nachfrage eines Besuchers erklärte. Aber: "Wir stehen kurz vor einem Abschluss."

Etwas vertrösten musste Staab auch einen Besucher, der schlechte Zugangsmöglichkeiten ins Wasser monierte. "Über diese Dinge entscheidet das Landratsamt", sagte Staab. Grundsätzlich möchte die Stadt die Situation aber verbessern. Mit einer leichten Aufschüttung von Kies sei es allerdings nicht getan, so der OB: "Der wird zu schnell wieder ausgewaschen und würde das ökologische Gleichgewicht stören."