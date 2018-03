Radolfzell Planer informieren über die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt

Ziel ist es, für mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu sorgen. Wichtigstes Element ist die Einrichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer. Außerdem soll der Radweg im Teilstück zwischen Rommelstraße und Hindenburgstraße nur noch in eine Richtung geführt werden.

Für positive Stimmung bei der Informationsveranstaltung in Böhringen sorgten die vorgestellten Pläne der Stadt zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Das Thema ist seit vielen Jahren Dauerbrenner in Böhringen und ein Teilprojekt der Ortskernsanierung.

Hauptziel ist mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger im Kernbereich der Ortsdurchfahrt zwischen St. Nikolaus-Straße und Rommelstraße, insbesondere vor Bäckerei und Metzgerei, wo ein stark genutzter Zweirichtungsradweg immer wieder Konflikte erzeugt und Fußgängern wenig Raum lässt. Mehrere Unfälle an den Einmündungen in die Bodensee-/Singener Straße, wo Autofahrer häufig nicht wahrnehmen, dass von links und rechts Radfahrer kommen, erhöhen die Brisanz.

In nichtöffentlichen Sitzungen suchten die Stadtplaner und Räte in den vergangenen zwei Jahren nach Verbesserungsmöglichkeiten und diskutierten verschiedene mehr oder weniger kosten- und umbauintensive Varianten des Planungsbüros R+T Darmstadt. Thomas Nöken und Stadtplaner Markus Toepfer vom Dezernat Umwelt, Planen und Bauen stellten nun die von Verwaltung und Ortschaftsrat favorisierte kostengünstige Kombilösung vor, die auf der südlichen Fahrbahnseite Richtung Kernstadt einen 1,50 Meter breiten Schutzstreifen für Radfahrer vorsieht, ebenso auf der Nordseite im Teilbereich zwischen Hindenburgstraße und St. Nikolausstraße, in den auch der Konfliktbereich vor den Geschäften fällt. Zwischen Rommelstraße und Hindenburgstraße wird der bisherige Zweirichtungsradweg zum Einrichtungsradweg. Querungen sind an den Ampelanlagen bei der Kirche und an der Apotheke möglich. Mit den Schutzstreifen-Markierungen verringert sich die Fahrbahnbreite der Ortsdurchfahrt auf 4,50 Meter. Im Kurvenbereich zwischen Aachweg und Hindenburgstraße soll sie auf Empfehlung der Polizei zur Sicherheit vor unbedachten Überholvorgängen und Gegenverkehr auf sechs Meter verbreitert werden. Die Kosten dieser Kombilösung mit wenigen Bauarbeiten werden mit 380 000 Euro beziffert. Wenn Böhringen für die Ortskernumgestaltung die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gelingt, was sich laut Ortsvorsteher Bernhard Diehl bis Ostern entscheiden soll, können Fördermittel eingeplant werden.

"Die Autofahrer werden sich umstellen und sich dem Verkehrsfluss der Radfahrer anpassen müssen, bei Gegenverkehr wird ein Überholen der Radfahrer nicht möglich sein", machte Thomas Nöken deutlich. "Vielleicht fährt dann doch der ein oder andere außen herum, statt durch die Ortsmitte." Mit den rund 60 Besuchern, die sich in der Mehrzahl vom Konzept angetan zeigten, entwickelte sich ein Dialog, in Zuge dessen die Verwaltung manche Anregung mitnahm. Hans-Peter Bürgel, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands, sprach sich dafür aus, als zusätzliche Querung die Ampel an der Sportanlage zu nutzen und den Schutzstreifen durchgehend auf der südlichen Fahrbahnseite von der Sporthalle bis zur Ecke Bodenseestraße/Wiesengrund zu führen. Er warb für eine markierte Aufstellfläche für links abbiegende Radfahrer sowohl an der Schule, als auch in Höhe des Jakobushofes, um auf den nördlich der Fahrbahn verlaufenden Radweg nach Radolfzell zu gelangen.

Daniela Dietsche steht Schutzstreifen auf der Fahrbahn in der Ortsmitte kritisch gegenüber, weil Schüler oft nebeneinander fahren. Hinzu komme das wilde Parken auf der südlichen Fahrbahnseite zum schnellen Brötchenholen oder Geldabheben, das zum Ausweichen auf die Fahrbahn zwinge. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, Poller aufzustellen und Forderungen nach mehr Kontrollen. Ortsvorsteher Bernhard Diehl machte Eltern unter den Zuhörern deutlich, dass Kinder bis zwölf Jahre generell mit dem Rad auf dem Gehweg fahren dürfen.

Joachim Boos bat darum, im Zuge der Umgestaltung auch die Bäume entlang der Straße zu ersetzen, die Pflasterschäden verursacht haben und wenig Platz für Kinderwagen ließen. Dass trotz Verbotes immer noch viele LKWs die Ortsdurchfahrt passieren, wurde moniert. Thomas Nöken wies darauf hin, dass der Schwerlastverkehr oft das Böhringer Gewerbegebiet zum Ziel habe und nicht zu vermeiden sei. Natürlich blieb auch die Forderung nach einer generellen Sperrung für den Durchfahrtsverkehr zugunsten einer besseren Nutzung der Umfahrungsmöglichkeiten nicht aus. Bei fast 5000 Einwohnern, so Ortsvorsteher Diehl, handle es sich bei den die meisten der 11 000 pro Tag gezählten Autos um Ziel- und Quellverkehr. "Jeder steigt zwei bis dreimal pro Tag ins Auto."