von Lisa Liebsch

Wenn man einen Doktortitel besitzt, ist man automatisch Arzt. Richtig? Laut der Markeflingerin Nadiya Orel, gibt es viele Menschen die das annehmen. Sie selbst habe einen Doktortitel, leiste aber seit vielen Jahren Forschungsarbeiten an verschiedenen Instituten und Universitäten. Seit drei Jahren arbeite sie an der Universität Konstanz, wo sie im Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie an mehreren Projekten forscht.

Mit dem Arztberuf habe sie also nichts zu tun, sagt die 42-Jährige. Sie ist die nächste Referentin in der Reihe Markelfinger Köpfe, bei der Markelfinger in unterhaltsamer Weise in einem Vortrag über ihr Fachgebiet sprechen: am Dienstag, 12. März, 20 Uhr, im Seminarraum des Sportheims Markelfingen.

"Die Wissenschaft unters Volk bringen"

"Ich will die Wissenschaft ins Volk bringen, da viele Fake News im Internet kursieren", sagt die Doktorandin. Oft sei es schwer, fundierte wissenschaftliche Berichte von Falschinformationen zu unterscheiden. "Die Wissenschaft muss kritisch betrachtet werden", sagt Nadiya Orel.

Sie selbst kann es laut eigener Aussage nur schwer abstellen, jede Äußerung zu hinterfragen. "Das ist schließlich mein Job", erklärt sie lächelnd. Genau das möchte sie den Zuhörern mit auf den Weg geben.

Ein männerdominierter Beruf

Zudem wolle sie auf die Geschlechterverteilung in Forschungsberufen aufmerksam machen, denn bisher dominierten hier Männer. "Ich frage mich, ob viele Frauen so wie ich ihre Karriere wegen des Kindes zurückstellen." Schließlich seien etwa 70 Prozent der Akademiker kinderlos, da es zeitlich meist nicht möglich sei, Familie und Beruf zu vereinbaren.

An der Uni Konstanz beschäftigt sich die gebürtige Ukrainerin hauptsächlich mit der Evolutionsbiologie von Fischen. Im Vortrag wolle sie auf Aspekte der Wissenschaft und den Beruf des Forschers eingehen. Sie wolle keinen Frontalunterricht, weshalb sie sich über Fragen aus dem Publikum freue. Auch andere Themen könnten die Zuhörer "gern jederzeit direkt einwerfen", sagt sie.