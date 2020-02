Anfang der Woche ist Karl Jung nun im Pflegeheim im Kloster Hegne gestorben.

Er habe es nie bereut, sich für den Priesterberuf entschieden zu haben, so Pfarrer Jung in einem Interview im Jahre 2014, kurz nach seinem Umzug von Markelfingen ins Kloster Hegne. Auch dort, bis in die jüngste Zeit, hatte sich Karl Jung mit den Problemen der Kirche befasst, und sehr aktuell erschienen seine Schlussfolgerungen in diesem Interview zum Thema Priestermangel. Grund für ihn sah er, neben dem Glaubensschwund in der Familie, auch im gewandelten Aufgabenbild des Priesters, der damit verbundenen Fülle an Aufgaben, die seiner Meinung nach viele Menschen abschrecken würden.

Bereits 1995 pensioniert, hatte er bis 2014 die Pfarrgemeinde St. Laurentius als Altersruhesitz gewählt und gemeinsam mit der Gemeinde regelmäßig Gottesdienste gefeiert, Kommunionkinder, Senioren und insbesondere die kranken Menschen in der Gemeinde begleitet. Für die Gemeinde war Pfarrer Jung auch als Pensionär ihr Pfarrer, und die Gemeinde war stolz, dass sie, trotz der überschaubaren Größe, ihren eigenen Priester hatte.

1955 zum Priester geweiht

Dabei war dieser Weg für Karl Jung mehr als beschwerlich. Geboren 1928 in Mannheim erlebte er als Kind und Jugendlicher die Schrecken, das Leid und die Ungewissheit des Krieges und wurde mit 16 Jahren gar noch eingezogen. Mit viel Glück gelang es ihm ,nach dem Krieg in die Heimat zurückzukommen und 1949 das Abitur abzulegen. Nach dem anschließenden Studium im Collegium Borromaeum in Freiburg und im Priesterseminar St. Peter wurde er 1955 zum Priester geweiht. Stationen in den folgenden Jahren waren seine Heimatstadt Mannheim, Konstanz, Laufenburg, Günterstal, Lahr – und er wurde zum Jugendpfarrer für die Frauenjugend ernannt, eine Aufgabe, die ihn viele Jahre begleitete.

In vielem seiner Zeit voraus

Als Pensionär und Subsidiar fühlte er sich nach seiner Pensionierung nach eigenen Aussagen in seinem Altersruhesitz Markelfingen äußerst wohl. Auch die Markelfinger waren mit ihrem Pfarrer Jung sehr zufrieden. Vieles, was derzeit in der Kirche diskutiert wird, hat Pfarrer Jung schon vor Jahren gesehen und auf manches hat er schon damals die Gemeinde vorbereitet, die Pfarrgemeinde St. Laurentius erinnert sich mit großer Dankbarkeit an sein Wirken.

Seelenamt und Beerdigung ist am Dienstag, 25. Februar, um 14 Uhr in Hegne