Radolfzell Pfarrer Hauser verlässt Radolfzell

Überraschung an Dreikönig: Pfarrer Hauser kündigt an, dass er die Seelsorgeeinheit St. Radolt im Sommer verlassen wird

Pfarrer Michael Hauser (53) verlässt im Sommer 2018 die Seelsorgeeinheit St. Radolt Radolfzell auf eigenen Wunsch hin. Dies hat das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg an Dreikönig mitgeteilt. Nach rund zehn Jahren in der Seelsorgeeinheit sei für ihn, so Pfarrer Hauser, die Zeit für eine Veränderung gekommen. Wie in den Dreikönigs-Gottesdiensten der Kirchengemeinde bekanntgegeben wurde, ist die Nachfolge noch ungewiss. Pfarrer Hauser wird eine neue Aufgabe in einer anderen Seelsorgeeinheit des Bistums übernehmen, das Erzbischöfliche Ordinariat. Michael Hauser ist seit 2007 Leiter der Seelsorgeeinheit St. Radolt Radolfzell. Er war 1989 zum Priester geweiht worden und mehr als zehn Jahre Pfarrer in Kuppenheim sowie Dekan des Dekanats Murgtal. Von 2004 bis 2007 war er als Offizial Leiter des Kirchengerichts der Erzdiözese Freiburg. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christof Stadler bedauerte in einer ersten Reaktion die Entscheidung des Radolfzeller Stadtpfarrers: "Ich respektiere aber die Entscheidung, die er getroffen hat." Auch sei ein Wechsel auf der Pfarrerstelle nach zehn Jahren im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils. "Wir haben jetzt ein halbes Jahr, bis Pfarrer Hauser geht und ich hoffe, dass es einen guten Wechsel gibt", sagte Stadler. Michael Hauser hätte sich in der Seelsorgeeinheit große Verdienste erworben: "Er hat die Finanzen im Griff und auch ein Gespür für bauliche Notwendigkeiten."

Michael Hauser war schon einmal in Radolfzell, vor 25 Jahren hat er neun Monate als Kaplan im Münsterpfarramt gelebt. Damals war er allerdings nicht in der Münsterpfarrei tätig, sondern als Springer des damaligen Dekans überwiegend im Umland, Stockach, Wahlwies und Espasingen, dort wo gerade kein Pfarrer war. Pfarrer Hauser verband eine enge Freundschaft mit seinem Vorgänger Pfarrer Bernhard Maurer.

Michael Hauser stammt aus Heitersheim im Breisgau. Bevor er als Stadtpfarrer nach Radolfzell kam, war er der Erzbischöfliche Offizial in Freiburg. Das Erzbischöfliche Offizialat ist die bischöfliche Behörde für alle Angelegenheiten der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Sie wird im Auftrag des Erzbischofs geleitet vom Offizial, der auch Gerichtsvikar genannt wird und als solcher Vorsitzender des Gerichtswesens ist. Jeder, der sich im Zusammenhang mit dem kirchlichen Leben in seinen Rechten beeinträchtigt fühlt, kann das kirchliche Gericht anrufen.