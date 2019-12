von Matthias Güntetr

Mit diesem Ergebnis der Haushaltsberatung hätten in Radolfzell wohl auch die schlimmsten Pessimisten nicht gerechnet: Ohne Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag einstimmig die große Haushaltsdebatte für das Jahr 2020 abgebrochen. Stattdessen hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, im kommenden Januar in Klausur gehen zu wollen.

Dass der Gemeinderat beim städtischen Finanzpapier für das kommende Jahr den Gürtel enger schnallen werden wird, wurde angesichts von Investitionen in Höhe von 16 Millionen Euro bereits im Vorfeld deutlich. Dass die anvisierte schwarze Null im Ergebnishaushalt allerdings bereits wenige Tage nach der Haushaltseinbringung Ende November nicht mehr zu halten war, sorgte für zusätzlich Brisanz. Denn durch die Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 Punkte muss die Stadt laut OB Martin Staab rund eine Million Euro mehr an den Landkreis zahlen, als zuvor kalkuliert.

Kreisumlage kostet Radolfzell eine Millionen Euro mehr

Mitunter dadurch veränderte sich der Ergebnishaushalt drastisch: Statt einer schwarzen Null ging die Stadtverwaltung von einem Minus von 1,375 Millionen Euro aus. Weitere Anträge aus den Fraktionen ließen dieses Minus im Laufe der Sitzung auf rund zwei Millionen Euro anwachsen. Zu viel für die Stadträte und die Stadtverwaltung. Um kurz nach 20 Uhr zogen sie die Notbremse. Trotz des zähen Ringens um den städtischen Haushalt und das Ausbleiben der Haushaltsverabschiedung bezeichnete OB Staab die Vertagung als großen Schritt: „Aber wir stehen weiterhin vor der großen Aufgabe den Haushalt auszugleichen.“

Eine Sondersitzung soll es richten

In der Sondersitzung des Gemeinderates wird es dann vor allem darum gehen, die Einnahmenseite zu stärken. Den Stein ins Rollen gebracht hatte Siegfried Lehmann, Fraktionssprecher der Freien Grünen Liste, der sich nach einem zähen Ringen und Stechen im Gremium um etwaige Einsparungen um 19.19 Uhr als erster aus der Deckung wagte: Er sprach sich dafür aus, die Grund- und Gewerbesteuer um jeweils zehn Punkte sowie die Vergnügungssteuer um zwei Punkte zu erhöhen. Dadurch ergebe sich seiner Einschätzung nach Mehreinnahmen von rund einer halben Millionen Euro. „Das 1,9 Millionen Euro-Minus wird dies zwar nicht deckeln, aber es sei ein Anfang“, sagte er.

Kommt eine Steuererhöhung?

Was folgte war eine erneute, nicht immer sachliche Diskussion über das Für und Wider einer Steuererhöhung. – mit offenem Ende. Dass es in der Sondersitzung vor allem um die Erhöhung von Steuern und Gebühren drehen werde, wurde schnell deutlich. Oder wie es Helmut Villinger (CDU) formulierte: „Wir müssen wieder auf eine schwarze Null kommen, sonst haben wir Probleme.“Beinahe jede Fraktion habe mindestens ein Projekt gefunden, dass sie früher umgesetzt haben wolle. „Aber abgespeckt haben wir in der ganzen Beratung nirgends“, sagte er.

Wie der Gürtel enger geschnallt werden soll, dazu haben die Stadträte jetzt über Weihnachten und Neujahr zeit sich Gedanken zu machen. Aber zumindest eine Grundsatzdiskussion ist ausgeschlossen. „Wir machen im Januar das Fass nicht neu auf. Die Beschlüsse aus den Teilhaushalten bleiben bestehen“, mahnte OB Staab an.