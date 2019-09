Ein 44-Jähriger soll auf dem Parkplatz Brandbühl an der B 33 einen 32-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Laut Bericht der Polizei soll er am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Radolfzell geflüchtet sein. Der vom Geschädigten beschriebene Pkw habe kurze Zeit später im Zuge der Fahndung auf einem Parkplatz im Bereich der Abfahrt Radolfzell festgestellt und der 44-jährige Fahrer kontrolliert werden können. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs hätten die Beamten das genannte Messer aufgefunden und sichergestellt. Zur genauen Identitätsfeststellung und zum Zwecke weiterer Abklärungen wurde der 44-Jährige vorläufig festgenommen. Er ist nun wegen des Verdachts der Bedrohung angezeigt worden.