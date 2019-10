von Natalie Reiser

Wie fördert man Kinder am besten? Welche Fähigkeiten brauchen sie für einen guten Schulstart und ein glückliches Leben? Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf und die Tegginger Schule luden zum achten Mal zu einem pädagogischen Themenabend ins Milchwerk ein. Gabriele Pohl, Psychotherapeutin, Diplompädagogin und Autorin hielt den Vortrag: „Kinder fördern – aber wie?“ und beantwortete Fragen von Eltern.

Dauerbeschäftigung behindert Entwicklung

Der Druck des Schulalltags und des Arbeitslebens sei heute größer als vor einigen Jahrzehnten, führte Pohl aus. Der Trend, Kinder möglichst früh intellektuell zu fördern und viel Beschäftigung zu bieten, führe allerdings oftmals zum Gegenteil dessen, was Eltern für ihre Kinder wünschten. Ein Kind in unserer reizüberfluteten Welt in Dauerbeschäftigung zu halten, unterbinde seine normale kindliche Entwicklung, so die Therapeutin.

Doch in dieser Situation befänden sich viele Kinder, die in Ganztageseinrichtungen untergebracht seien oder zusätzlich zum Besuch einer Kindertageseinrichtung am Vormittag ein mit Kursen belegtes Nachmittagsprogramm hätten. In ihrer Praxis erlebe sie, dass eine wachsende Anzahl diese Kinder motorische und emotionale Defizite aufweise. Die Spannweite reiche von Kindern, die kurz vor Schulbeginn nicht in der Lage seien, auf einen Stuhl zu steigen, auf einem Bein zu stehen oder rückwärts zu gehen bis hin zu sportlich stark geförderten Kindern, die ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken hätten. Jugendliche erlebe sie häufig als willensschwach und antriebslos.

Körperliche Erfahrungen sind wichtig

Die Lösung dieser Problematik sieht Pohl darin, den Kindern mehr Raum für eigenständiges Spiel zu geben. Kinder könnten die Basiskompetenzen für späteres Lernen selbstständig erwerben, wenn ihnen Zeit dazu gegeben werde. Ausschlaggebend für eine gesunde Entwicklung in der ersten Lebensphase sei, dass Kinder körperliche Erfahrungen machten. Kleine Kinder ertasteten ihren Körper, ihre Füße, bevor sie krabbeln und laufen lernen.

Später könnten sie im freien Spiel Beobachtungen und Erfahrungen umsetzen, auch wenn diese schmerzlich seien, wie eine Verletzung beispielsweise, und dabei aus der passiven Rolle in eine aktive schlüpfen. Im Spiel seien sie dann nicht mehr das verletzte Kind, sondern der behandelnde Arzt. Dadurch gewännen sie Selbstbewusstsein. Vor allem in der Natur würden viele Erfahrungen gesammelt. Kinder fühlen, bauen, balancieren, klettern und legen so spielerisch die Grundlagen für späteres Verständnis von Biologie und Physik. Im Spiel mit anderen Kindern lernten sie zudem Konflikte auszutragen, Freundschaften zu knüpfen, sich anzustrengen und Frustration zu überwinden.

Eltern sollten Werte vorleben

Die Pädagogin ermutigte die Eltern: „Haben Sie den Mut, ihre Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen.“ Die Aufgabe von Eltern sieht sie darin, den Kindern genügend Raum für freies Spielen zu lassen, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu schenken, wenn das Kind zeigt, was es geschafft hat. Nachdem Kinder vor allem durch Nachahmung lernten und im Spiel wiederholten, was sie Erwachsene tun sehen, sollten Eltern daran arbeiten, ein gutes Beispiel zu geben.

Werte, die sie ihren Kindern vermitteln wollten, sollten sie ihnen vorleben. Statt Kurse für die Kinder zu buchen, ermuntert sie Eltern, einfache Dinge gemeinsam mit ihren Kindern zu unternehmen, Marmelade zu kochen, Essen zuzubereiten, die Kinder etwas schneiden zu lassen. Und sie nicht zu sehr in Watte zu packen. Kleine Blessuren gehörten zum Leben. Nur wenn Kinder eigene Erfahrungen machten und die Möglichkeit erhielten, aus Fehlern zu lernen, entwickelten sie Motivation und entdeckten die Liebe zum Leben.

Streitthema Hausaufgaben

Im Anschluss an den Vortrag antwortete die Psychotherapeutin und Diplompädagogin Gabriele Pohl auf Fragen von Eltern – unter anderem zum Streitthema Nummer eins in vielen Familien, den Hausaufgaben. Pohl regte Lehrer und Eltern an, den Sinn von Hausaufgaben zu hinterfragen.

Werde einem Kind eine Aufgabe gestellt, auf die es keine ablesbare Antwort gäbe, oder solle zu Hause eine praktische Aufgabe erledigt werden, dann hält die Pädagogin Hausaufgaben für sinnvoll. Gehe es um reine Übungsaufgaben, schlägt sie vor, ein Zeitlimit mit Lehrern zu vereinbaren, damit einem Kind genügend Zeit für freies Spiel bleibt.