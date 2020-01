von Petra Reichle

Nachbarschaftshilfe, Vorbereitungen für die Heimattage, aber auch Grünflächenpflege- und Friedhofentwicklungspläne, Starkregenmanagement oder Elektromobilität – Ortsvorsteher Ralf Mayer nutzte die erste Sitzung des Mögginger Ortschaftsrats vor allem, um die Schwerpunktthemen für das neue Jahr vorzustellen.

Nachbarschaftshilfe startet bald

Der neugegründete Verein „Nachbarschaftshilfe Möggingen„ startet diese Woche mit seiner ersten Sitzung. „Bevor unser Verein sichtbar ist, haben wir bereits sehr viel Unterstützung erfahren“, sagt Vorsitzender Sven Jochem. Allen voran von den mittlerweile 50 Mitgliedern.

Alle Mitglieder, aber auch Interessierte sind zur Sitzung am kommenden Donnerstag, 23. Januar um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des BUND eingeladen. Auf der Tagesordnung steht neben einer Satzungsänderung auch der Bericht über die Tätigkeiten des Vereins sowie Informationen zu den Schulungen.

Carsharing ist in Möggingen demnächst möglich

Auch im Bereich Elektromobilität bleibt der Radolfzeller Ortsteil weiter aktiv. Nachdem bereits im Dezember eine Doppelladesäule für E-Autos installiert wurde, starten im Februar die „Seefahrer“, eine e-carsharing Initiative der Stadtwerke. Über die längst umgesetzte Nahwärmeversorgung durch eine Biogasanlage sollen in Kürze auch drei neue Ortsbegrüßungstafeln mit der Aufschrift „Bioenergiedorf“ hinweisen, berichtete Ortsvorsteher Ralf Mayer.

Ähnlich wie in anderen Ortsteilen steht auch Möggingen vor der Herausforderung, Bauwilligen momentan keine Bauplätze anbieten zu können. Hier könnte ein Baugebiet „Grub Ost – Adlerbuckel“ Abhilfe schaffen. Über die Vision und Zukunft für das Baugebiet will sich der Ortschaftsrat in diesem Jahr beraten.

Radolfzell Radolfzell kommt in Bewegung und schielt schon auf 2021: Der grobe Rahmen für das Programm der Heimattage steht

Auch in Möggingen steht das Jahr im Zeichen der Vorbereitungen für die Heimattage, die ab Januar 2021 mit zahlreichen Projekten gefeiert werden. Mayer und die Ortschaftsräte werden die beiden Mögginger Projekte begleiten, schließlich wollen sie ähnlich wie beim Stadtjubiläums im Jahre 2017 für große Aufmerksamkeit sorgen.