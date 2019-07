von Georg Lange

Im Böhringer Ortschaftsrat liegt seit der Kommunalwahl im Mai eine Pattsituation zwischen der CDU auf der einen sowie der FDP und den Freien Wählern auf der anderen Seite vor. Dies wirkte sich nun auch in der konstituierenden Sitzung aus: Es war Anlass genug für die Böhringer FDP und ihrem enormen Stimmenzuwachs mit Wolfgang Tietze einen Gegenkandidaten zum bisherigen Ortsvorsteher Bernhard Diehl (CDU) zu nominieren.

Die Wiederwahl klappt

Diehls Wiederwahl in geheimer Abstimmung gelang mit einer Oppositionsstimme, einer Enthaltung aus dem Gremium sowie dem Fehlen eines Ratsmitglieds. Die Wahl zu Diehls Stellvertreter musste aus kommunalrechtlicher Sicht wegen einer Pattsituation verschoben werden.

Die Böhringer CDU hat bei der Kommunalwahl von allen angetretenen Parteien die meisten Stimmen und damit auch einen Sitz sowie ihre Ratsmehrheit verloren. Mit 48,4 Prozent aller Stimmen bleibt die CDU jedoch die stärkste Fraktion im Böhringer Rat. Den größten Zuwachs erhielt die FDP mit nahezu neun Prozent. Die Liberalen gewannen dadurch einen Sitz im Rat hinzu. Völlig überraschend schlug Manfred Brunner (FDP) seinen Parteikollegen Wolfgang Tietze als Gegenkandidaten für Bernhard Diehl (CDU) vor.

Argumente des Gegenkandidaten

Tietze nahm vor der Wahl die Möglichkeit einer Erklärung wahr und erläuterte seine Kandidatur: Mit einem über 30-prozentigen Stimmenanteil habe die FDP ein Mitgestaltungsauftrag erhalten. Bisher habe die FDP die Böhringer Ortsverwaltung nur von der Seitenlinie begleiten können, da die Stellvertreterposten innerhalb der CDU vergeben wurden.

Tietze vermisste in der vergangenen Wahlperiode eine Beteiligung und gleichberechtigte Verteilung der Kompetenzen innerhalb des Rates. Für gewöhnlich seien in Gremien die Fraktionen in Verwaltungsstrukturen und in Verantwortung eingebunden. Tietze habe dies in Böhringen vermisst. Es habe Entscheidungen gegeben, die die Wähler veranlasst hätten nun der FDP ihr Vertrauen zu schenken, so Tietze. Er nannte dafür Beispiele wie die neue Ortsmitte, die Entwicklung neuer Baugebiete, das Verkehrswegekonzept sowie die Sanierung und Modernisierung von Spielplätzen und des Freibads.

Weitere Vorwürfe von Tietze

Tietze zog Bilanz: Die Entwicklung des Baugebiets Hübschäcker habe acht Jahre benötigt, der Bahnhof Böhringen wurde als letztes aller Radolfzeller Bahnprojekte in die Modernisierung aufgenommen. Seit Jahrzehnten seien die Sanitäranlagen im Feuerwehrhaus eine Zumutung. Ein Vorwurf bezog sich auf das Abstimmungsverhalten Diehls im Gemeinderat für den Bau einer Gemeinschaftsschule in Böhringen. Nicht nachvollziehbar habe der Ortsvorsteher gegen solch eine Schule im Gemeinderat gestimmt, so Tietze: Trotz einstimmigem Votum für solch eine Schule im Böhringer Rat.

Vor der Wahl zum Ortsvorsteher enthielt sich Bernhard Diehl von einem Kommentar zur Erklärung Tietzes. Diehl eröffnete den Wahlvorgang mit zwei Kandidaten. Acht Stimmen fielen auf Bernhard Diehl, vier Räte gaben Wolfgang Tietze das Vertrauen, ein Ratsmitglied enthielt sich der Abstimmung.

Diehl weist Vorwürfe von sich

Die Wahl zum Stellvertreter mit den Kandidaten Antje Hauck (CDU) und Wolfgang Tietze (FDP) scheiterte an Stimmengleichheit bei einer Enthaltung. Im Anschluss an seine Wahl und in seiner Erklärung für die anstehenden sowie der erfolgreich abgeschlossenen Projekte adressierte Diehl ein Dementi direkt an Wolfgang Tietze: „Ich habe im Ortschaftsrat nicht so gestimmt, wie sie es gesagt hatten.“