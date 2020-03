Die Stadtbibliothek Radolfzell ist auch während der Schließzeit – vorerst bis 19. April – erreichbar. Das Rückgabefenster ist geöffnet, Medien können laut Pressebericht der Stadtbibliothek also abgegeben werden. Mahngebühren entstehen während der Schließzeit nicht. Vorgemerkte Bücher und sonstige Medien werden von der Bibliothek per Post versandt.

Für die Nutzung der Online-Angebote können die Bibliotheksausweise zur „All inclusive Karte“ erweitert oder auch verlängert werden. Wer daran interessiert ist, kann per E-Mail an bibliothek@radolfzell.de oder unter der Telefonnummer (0 77 32) 81-382 Kontakt aufnehmen. Die Stadtbibliothek ist von Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 16.15 Uhr erreichbar.

Onleihe Tag und Nacht erreichbar

Damit den Literaturfreunden die Lektüre nicht ausgeht, ist die Onleihe Hegau-Bodensee auch während der Schließzeit geöffnet. Diese bietet den Lesern die Möglichkeit, digitale Medien von zuhause aus oder unterwegs ganz bequem auf den persönlichen Computer oder auf Mobilgeräte wie E-Book-Reader, Smartphones, Notebooks und Tablet-PCs herunterzuladen.

Über 7.500 lizensierte Titel für jedes Alter, darunter Zeitungen, Zeitschriften, Romane, Sach- und Hörbücher, stehen hier Tag und Nacht zur digitalen Ausleihe bereit. Es gibt auch eine Auswahl an Schüler- und Lektürehilfen in der Onleihe, diese Titel werden von einer Schulbibliothekarin ausgewählt. Außerdem steht eine große Auswahl an Kinderbüchern und Kinder-Hörspielen, Jugendbüchern und Hörbüchern zur Verfügung.

Zeitungen und Zeitschriften aus 70 Ländern

Über den PressReader – ein internationales Zeitungs- und Zeitschriftenportal – können Nutzer der Stadtbibliothek mit einem aktiven All-Inclusive-Bibilotheksausweis auf Zeitungen und Zeitschriften aus 70 Ländern zugreifen. Es sind zahlreiche deutsche und internationale Tageszeitungen im Portal, aber auch Zeitschriften zu allen Themen des Lebens. Dieses Portal verfügt sogar über eine Vorlesefunktion.

Zu finden sind die Onleihe Hegau-Bodensee, der PressReader, eine Brockhaus Online-Enzyklopädie mit mehr als 300.000 Stichwörtern, das Munzinger-Portal und die Duden Basiswissen Schule und Abitur auf der Internetseite www.radolfzell-stadtbibliothek.de unter dem Eintrag „eBibliothek“. Bei allen Portalen müssen die Interessierten sich jeweils mit ihrer Stadtbibliothek-Lesernummer und dem Passwort anmelden.