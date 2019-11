Die renommierte Firma Ökohaus Ibach stellt ihr neuestes Holzhaus vor: Am Sonntag, 3. November, kann das neugebaute Einfamilienhaus in Bodman-Ludwigshafen, Bodenseeblick 18, von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Das moderne Design des neuen Hauses von Ökohaus Ibach besticht durch die klaren Proportionen sowie den sich in der Außenansicht wiederholenden Maßen.

Individuellen Architektur

Moderne Architektur, klare Linien, hochwertige Materialien – so lässt sich dieses projektierte Holzhaus am besten beschreiben. In der Firma Ökohaus Ibach fanden die Bauherren den kompetenten und kreativen Partner. Die guten Erfahrungen anderer Baufamilien mit dem gesunden Wohnklima in einem baubiologisch erstellten Haus und der individuellen Architektur überzeugten, genauso wie die hochwertige handwerkliche Verarbeitung. Die Schwarzwälder Firma hat nun über mehr als 40 Jahre Erfahrung im ökologischen Bauen.

Ökologische Baustoffe

Konsequent ist das Ibacher Holzhaus in der Wahl der Baustoffe. Ökohaus Ibach verwendet keine kritischen Materialien wie Styropor auf den Außenwänden und im Dach. Es kommen auch keine Industrieplatten zum Einsatz. Der Fenster- und Zimmertüreneinbau wird FCKW-frei und ohne Bauschaum ausgeführt. Die Wände und das Dach sind dampfdiffusionsoffen, mit rein ökologischen Materialien gebaut. Dadurch können die Wände „atmen“ und die gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Haus sorgt das ganze Jahr hindurch für ein angenehmes Raumklima. Darüber hinaus bietet die Verwendung von Dämmstoffen aus Holz gegenüber herkömmlichen Produkten einen weitaus höheren sommerlichen Wärmeschutz. So lebt die Baufamilie auch bei hohen Außentemperaturen in einer angenehmeren Umgebung.

Das großzügige Wohnzimmer mit Essbereich und Küche stellt den Mittelpunkt des Hauses dar, als Kommunikationsraum mit herrlichem Blick auf den Bodensee. Die verputzten Decken und der Parkettboden betonen das geschmackvolle Ambiente. Das große Sitzfenster lädt zum Verweilen ein und holt die Aussicht ins Innere des Raumes. Das Schlafzimmer, die zwei Büros und das Bad im Dachgeschoss bieten hohen Wohnkomfort, der durchlaufende Balkon dient als verbindendes Element.

Hausbesichtigung

Gerne erlaubt die Bauherrenfamilie interessierten Besuchern am Sonntag, 3. November, beim „Tag der offenen Tür“ einen Blick dorthin zu werfen, wo sie in Zukunft leben wird. Bauherrschaft und das Ökohaus Ibach Team laden zwischen 11 und 16 Uhr zu einer Besichtigung des Holzhauses im Bodenseeblick 18 in 78351 Bodman-Ludwigshafen ein und stehen für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung.