von Gerald Jarausch

Männer halten sich bekanntlich für die besseren Köche. Mit dieser zugegeben steilen These wartete am Wochenende auch Martin Schäuble auf der Genießermesse „Genuss pur“ im Radolfzeller Milchwerk auf. Dort sollte der Präsident der Narrenzunft Narrizella Ratoldi kurz nach der Fasnachtszeit ein zweites Mal in den Wettstreit mit dem Chef des Rathauses, Martin Staab, treten.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Doch Schäuble war offenbar eher wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, denn seine Kochkünste entpuppten sich beim Kochduell im gut besetzten kleinen Saal des Milchwerks als eher überschaubar. Er selbst machte auch keinen Hehl aus seinen Fähigkeiten. Auf die Frage von Moderatorin und Messeveranstalterin Regina Rieger, warum er denn bei der Nachfrage bekundet hätte, er sein ein zumindest passabler Koch, entgegnete der Narrenpräsident: „Ich habe nie gesagt, dass ich gut kochen kann. Ich kann gut essen“, ließ er wissen.

Trotz Verunsicherung durch die Covid-19-Gefahr war die Veranstaltung am Wochenende gut besucht: Blick in die Messe „Genuss pur“ im Radolfzeller Milchwerk. | Bild: Jarausch, Gerald

Überhaupt entpuppte sich das Schaukochen, das weit von den üblichen Kochshows entfernt war, als ein höchst unterhaltsamer Teil der Genießermesse. Mit gegenseitigen Frotzeleien zwischen den beiden Duellanten und launigen Kommentaren von Messeausrichterin Rieger entwickelte sich auf der Bühne ein lustiges Werken, das die begrenzten Fähigkeiten der beiden Radolfzeller Alphatiere am Herd erahnen ließ. Immerhin muss man Oberbürgermeister Martin Staab attestieren, dass er dabei die deutlich kompetentere Figur machte. Die Handgriffe saßen und bei den zahlreichen Beobachtern im Saal hinterließ er den Eindruck eines Mannes, der zumindest des öfteren am Herd wirkt.

OB Martin Staab bei der Zubereitung seines“Radolfzeller Allerlei“. | Bild: Jarausch, Gerald

Das konnte man von seinem Widersacher nicht gerade behaupten. Der musste sich von der Kommentatorin dann auch so Einiges gefallen lassen. „Martin Schäuble kocht kalt. Der Herd steht auf Stufe zwei“, entfuhrt es ihr beim Blick über die Schulter des Narrenpräsidenten. Auch die zubereitete Menge machte ihr ernsthafte Sorgen – schließlich sollten mit dem Ergebnis am Ende des rund einstündigen Kochduells die Besucher verköstigt werden. „Martin schwächelt auf ganzer Linie“, stichelte sie deshalb weiter. Der so Gescholtene zeigte sich wie immer schlagfertig, auch wenn es mal eng wird. „Das Rezept ist für vier Personen“, rechtfertigte er sich.

Bei beiden Köchen gab es „Radolfzeller Allerlei“

Die beiden Köche hatten sich übrigens für zwei Varianten des „Radolfzeller Allerlei“ entschieden. Während Martin Schäuble einen Eintopf mit Lachs zubereitete, kochte Martin Staab einen mit Hackfleisch. Beim Letztgenannten stimmte auch die zubereitete Menge. „Der Oberbürgermeister kochte einen großen Topf und der Narrenpräsident sorgt für sich“, scherzte Regina Rieger dazu. Immerhin schaffte Martin Schäuble am Ende mit der Hilfe von zwei Helfern aus dem Publikum seinen Eintopf zeitgerecht zu servieren. Und die Zuschauer, die in der einen Stunde der Zubereitung herzhaft über die überschaubaren Kochfähigkeiten des Narrenpräsidenten gelacht hatten, zeigten sich angenehm überrascht von der Qualität des Gerichtes.

Sorgten durch ihre unterhaltsame Art für ein sehr amüsantes Kochduell (von links): Narrenpräsident Martin Schäuble, Messeveranstalterin Regina Rieger und Oberbürgermeister Martin Staab. | Bild: Jarausch, Gerald

Spätestens da war Martin Schäuble dann wieder ganz auf der Höhe. Zwischenzeitlich hatte er sich immer wieder ganz bescheiden in die zweite Reihe am Herd begeben und das Feld seinen tüchtigen Helfern überlassen. Ähnlich gut kam die Kochprobe des Oberbürgermeisters beim Publikum an. In jedem Fall kann den beiden Männern attestiert werden, dass sie zusammen mit der Moderatorin für einen sehr unterhaltsamen Abend gesorgt haben. Bleibt abzuwarten, ob ein solches Format auch für das Fernsehen eine mögliche Kochshow-Variante sein könnte. Vielleicht stellen sich die beiden Radolfzeller ja sogar zur Verfügung.