Es ist eine kleine Reise in eine längst vergangene Zeit. Vor genau 113 Jahren versendete eine Frau namens Anna Schneider aus Dresden eine Postkarte an eine Freundin, die in Gebweiler im Elsass wohnte. Sie schickte am 30. Dezember 1905 Frau Alfred Bourcart frohe Neujahresgrüße und Wünsche, drückte ihr Bedauern aus, dass sie ihre Freundin und eine gewisse Madi länger nicht gesehen habe und sehr vermisse.

Diese Ansichtskarte von Dresden veschickte eine Anna Schneider am 30. Dezember 1905. Bild: Burkart Stege | Bild: Burkhard Stege

Ob sich die Frauen je wieder getroffen haben, ist unklar. Es waren die Namen der angesprochenen Personen, die das Interesse weckten. Burkart Stege aus Iznang fand diese Ansichtskarte im Bestand seiner Weihnachtspost. Sein Vorname ähnelt dem Nachnamen der angeschriebenen Dame. Doch musste er beim Lesen an eine SÜDKURIER-Redakteurin mit dem selben Namen der Absenderin denken. Mit den Worten "Diese alten Dinge sollen ja Glück bringen" mailte er die Karte in die Redaktion. Die Anna Schneider der Gegenwart, selbst Historikerin, wurde neugierig.

Bild: Burkhard Stege

Leider ist Schneider ein Allerweltsname. Etwas über die unbekannte Namensvetterin in Dresden herauszufinden, ist einfach unmöglich. Seltener hingegen ist der Name der Freundin, die, wie es zu jenen Zeiten üblich war, mit dem Namen des Ehemannes angeschrieben wurde. Die Überraschung folgt beim erstmaligen Googeln: Das Internet weiß Bescheid.

Stammbaum steht im Internet

Ein Stammbaum aus der Stadt Gebweiler gibt preis, dass Alfred Bourcart, geboren 1852, eine Frau Namens Henriette Brunner geheiratet hat. Das Paar bekam 1880 eine Tochter namens Madeleine Henriette EmmaBourcart, kurz Madi genannt. Sie entstammen einer bekannten Dynastie von Großindustriellen im Elsass. Die Familie ist weit verzweigt und in Colmar und Gebweiler vielen noch ein Begriff. Und offensichtlich hatten sie Freunde in Dresden.

Grüße für das neue Jahr

Einer der namentlich gut in diese Gruppe passt, ist der Schweizer Kulturhistoriker Jakob Burckhardt. Einst soll er gesagt haben: "Das Wesen der Geschichte ist die Wandlung". Doch manches wiederholt sich auch. 113 Jahre später schickt erneut eine Anna Schneider frohe Neujahresgrüße und Wünsche. An alle Bourcarts, Bukarts und überhaupt an alle in Radolfzell und auf der Höri.

http://anna-maria.schneider@suedkurier.de