Radolfzell Neues Stück der Zeller Kultur beleuchtet das schräge Leben in Pisa

Die Zeller Kultur führt Wolfgang Hildesheimers „Der schiefe Turm von Pisa“ auf. Gesellschaftskritik wird hier mit viel Humor geübt. Der SÜDKURIER hat eine Probe besucht und weiß, wie das Stück wird.

Irgendetwas stimmt mit diesem Turm nicht. Da ist sich die Gesellschaft, die sich in einer luxuriösen Wohnung in der italienischen Stadt Pisa zusammengefunden hat, einig. Von Mal zu Mal wirkt er schiefer als zuvor. Aber ist das überhaupt möglich?

Die Zeller Kultur hat in ihrem neuen Stück eine im wahrsten Sinne des Wortes schräge Geschichte auf die Bühne gebracht. "Der schiefe Turm von Pisa" des deutschen Schriftstellers und Malers Wolfgang Hildesheimer ist eine recht ungewöhnliche Geschichte eines deutschen Industriellen-Paares, welches sich in Italien eine repräsentative Eigentumswohnung mit spektakulärer Aussicht gegönnt hat. Der Bilck auf den schiefen Turm von Pisa ist das Glanzstück der Wohnung. Wohnungsbesitzer Ralf, gespielt von Karl-Heinz Siekmann, ist begeistert und stolz zugleich auf die Lage seiner neuen Bleibe. Seine Gattin Verena, dargestellt von Rosemarie Lutz, ist nicht so leicht zu begeistern.

Was, wenn der Turm fällt?

Nach und nach wächst die Gesellschaft in der Luxus-Wohnung. Lockenwickler werden gesteckt, Essen serviert, Verträge abgeschlossen und auch nebenher Ehepartner aussortiert und neue Affären begonnen. Zwischendurch stört nur eines das egozentrische Treiben der Protagonisten: Der schiefe Turm wird irgendwie immer schiefer. Statt zu agieren, kehren alle zu ihren eigenen Befindlichkeiten zurück. Der Turm würde wenn schon, dann auf die schäbigen Baracken auf der Südseite fallen. Und was geht das schon die vornehme Gesellschaft in der teuren Wohnung etwas an?

Zum Zuschauen verdammt

Gesellschaftskritik, verpackt in einer Art humorvollem Lustspiel zeichnet "Der schiefe Turm von Pisa" aus. Der erhobene Zeigefinger wird nicht ausgepackt, eher wird ein Jahrhunderte altes Bauwerk allein durchs Zuschauen zu Fall gebracht. "Menschen sehen, dass etwas schief läuft, aber schauen weiterhin nur zu und wissen nicht, was sie tun können", fasst Regisseurin Waltraud Rasch zusammen. Es ginge nicht allein um die Not der leidenen Menschen, der zerstörten Umwelt, der Kriege, sondern auch um die Not nur zuzuschauen und dieser Rolle nicht entwachsen zu können. Die Frage, wer denn jetzt eigentlich schief steht, der Turm oder die Gesellschaft, wird gestellt.

Laiendarsteller sind bestens vorbereitet

Während der Hauptprobe sitzt noch nicht jeder Satz, aber die Rollen sind mit Leben gefüllt. Die Darsteller der Zeller Kultur, alles Laienschauspieler, haben sich hervorragend eingefunden. Rosemarie Lindner spielt überzeugend und mit viel Freude die Rolle der Mausi, einer naiven und ignoranten Klischee-Blondine. "Ich liebe Rollen, die das genaue Gegenteil von meiner Persönlichkeit sind", sagt Rosemarie Lindner nach der Probe. Christa Barth bringt ihre zwei männlichen Rollen, die des prolligen Geschäftsmannes Blücher, Ehemann von Mausi, und die des Kommissars, souverän und glaubhaft rüber.

Heide Himstedt mimt den charmanten, aber arroganten Kellner Paolo, der seine Gäste mit ausgeschmückten Speisearrangements für dumm verkauft. Das Herz der Verena jedoch gewinnt. Und die ambitionierte Friseurin Lucia, dargestellt von Marianne Koschecknick, will ihre Anstellung nutzen, um wohlhabende, männliche Bekanntschaften zu schließen. Premiere auf der Bühne wird Udo Heil haben, der den Polizisten spielt und zum ersten Mal bei der Zeller Kultur dabei ist. Musikalisch umrahmt ist das Stück mit italienischen Gitarrenklängen von Ulrike Hethey.