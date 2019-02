von Natalie Reiser

Am Tag nach der offiziellen Einweihung öffnete die Ratoldusschule ihre Türen der Öffentlichkeit. Viele Eltern, angehende Erst- und Fünftklässler sowie Nachbarn und Ehemalige nutzten die Gelegenheit, vor allem den kubischen Neubau der Gemeinschaftsschule von innen anzusehen. Seit Jahresbeginn wird hier die Sekundarstufe unterrichtet.

Schulleiterin Angelika Haarbach erhoffte sich, der Tag der offenen Tür könne Eltern und Schülern neben der Besichtigung des Gebäudes vor allem vermitteln, was das Lernen an der Gemeinschaftsschule ausmacht.

Lehrer berichtet von ruhigerer Atmosphäre

Ein Blick in die Klassenzimmer des Neubaus und ihr Mobiliar genügt, um zu sehen, dass hier anders gelernt wird. Jeder Schüler hat seinen eigenen Tisch mit einem kleinen Regal, das ihn vom nächsten Schüler trennt. Die Tische stehen in verschieden großen Gruppen im Raum. Jonas Tropf, der seit diesem Schuljahr Lernbegleiter an der Ratoldusschule ist, wie Lehrer hier genannt werden, erklärt die Grundzüge: Wert gelegt werde vor allem auf individuelles Lernen. Jedes Kind soll seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Zu Unterrichtsbeginn stellt er der Klasse einen Lerninhalt vor.

Der Tag der offenen Tür in der Ratoldusschule ist gut besucht. Vor allem der Neubau interessiert viele Besucher.

Danach vertieft jeder Schüler das Gehörte selbstständig, indem er eine Reihe von Übungen erledigt, die in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten werden, dem Grund-, Mittel- oder erweiterten Niveau. Anschließend können die Schüler anhand von Lösungsblättern überprüfen, ob sie die richtige Lösung gefunden haben. Weiß ein Schüler nicht weiter, kann er Hilfe bei einem "Experten-Kind", dem das entsprechende Fach leichtfällt, anfordern.

Ruhigere Atmosphäre

Schüler, die über einen längeren Zeitraum zuverlässig und auf hohem Niveau gearbeitet haben, können für Projekte in offenen Lernbereichen in Gruppen an Tischen außerhalb des Klassenzimmers arbeiten. Auf diese neue Art des Lernens wurde auch im Entwurf des Neubaus Rücksicht genommen. Das komplett aus Holz gefertigte Schulgebäude hat mit herkömmlichen Schulhäusern nicht viel gemein. Glasfronten unterbrechen die Holzwände der Klassenzimmer, so dass der Lehrer Blickkontakt zu den Schülern im offenen Lernbereich haben kann.

Schüler der dritten, vierten und fünften Klasse führen am Tag der offenen Tür in der Ratoldusschule ein Pantomime-Stück auf. Bilder: Natalie Reiser

Jonas Tropf empfindet den Unterricht in der Gemeinschaftsschule als angenehm. Es herrsche eine ruhige Atmosphäre im Klassenzimmer, obwohl die Schüler sich beim Erledigen und Überprüfen der Aufgaben mehr bewegten. Anspruchsvoller und zeitintensiver sei allerdings die Vorbereitung des Unterrichts, so der Pädagoge.

Neu ist auch die Technik in den Klassenräumen. Herkömmliche Tafeln wurden durch Smartboards ersetzt. Die weißen Touchscreen-Tafeln sind mit einem Computer verbunden. I-Pads können per Bluetooth hinzugefügt werden. So kann per Internetrecherche gelernt werden. Mit einem Stift lassen sich handschriftlich eigene Beiträge hinzufügen. Ron Bojaj aus der fünften Klasse, dem "Team türkis", findet das "cool". Und er meint: "Das war ganz leicht zu lernen."

Doch Technik ist nicht alles an der Gemeinschaftsschule. In der Aula präsentierten die Schüler, dass auch Bewegung und Kunst zum Unterricht gehören. Sie präsentierten ein Impro-Theater, Tanz, Zirkus und Musik.