von Georg Lange

Garten, Wohnen, Lifestyle – die Messe Lebensart versinnbildlichte im Radolfzeller Milchwerk all das, was das Leben angenehmer, lebenswerter und schöner macht und zog mehr Besucher als in den Vorjahren an.

Großes Angebot im Milchwerk

Drei Tage lang bot die Messe auf 2000 Quadratmetern fachliche Beratung von Gartengestaltern und Terrassenbauern an und zeigte Markisen, Holzmöbel und Whirlpools für den Innen- und Außenbereich sowie rückenschonende Sitzmöbel wie modische Kleider und Designerstücke, dekorative Wohnaccessoires, Pflanzen und Schmuck.

Schmackhafte Genüsse verwöhnten die Gaumen von mehreren tausend Besuchern. Bei manch überlegenswerter Kaufentscheidung bot der Veranstalter den Interessenten eine Freikarte für den Folgetag an. Der SÜDKURIER war Medienpartner der Messe.

Dekoration kann auch nahhaltig sein

Nachhaltigkeit war einer der Trends auf der Radolfzeller Messe und gehörte als Teil einer „neuen Lebensart„ mit dazu. Eine biologische Schädlingsbekämpfung war ebenso vertreten wie Händler mit Möbeln aus recyceltem Teakholz oder mit vielseitig hergestellten Produkten des Alpakas bis hin zu dessen Düngemittel oder mit Pfefferwaren aus fairem Handel.

Der Veranstalter verpflichtete zudem die Standbetreiber auf den Verzicht von Werbemitteln und Tüten aus Plastik und zeigte ihnen Wege aus der Plastikmisere durch wertvolle Tipps auf.

Im Garten wartet ein völlig neues Erlebnis

Langfristig gesehen wolle der Veranstalter die Welt nicht nur schöner und angenehm gestalten, sondern auch verbessern. Ein besonderer Trend zeigte, dass Gärten als Ort zur Entspannung und für gesellige Runden dienen können: Zur Grillkultur kommt das Backen im Freien mit dekorativen Schamottesteinöfen hinzu sowie Whirpools mit und ohne Pavillons für ein gemeinschaftliches Bad – Gärten bekommen somit neue Funktionen.

Ein Startup-Unternehmer bot bepflanzbare Sonnenständer an. Ergänzt wurde die Messe mit Musik, mit handwerklichen Vorführungen, Informationsforen und erotischen Skulpturen des Münchner Künstlerehepaars Werner und Carmen Frank.