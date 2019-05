von SK

Bei der Hauptversammlung des Yacht-Clubs Radolfzell wurde nicht nur über das vergangene Vereinsjahr, sondern auch die Zukunft gesprochen. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Ausbaggerung der Fahrrinne zum Yachthafen. Wie die Erfahrungen zeigen, ist diese in einem Zeitfenster von etwa zehn Jahren nötig. Durch verschärfte Umweltauflagen gestaltet sich allerdings die Entsorgung als sehr problematisch. Auf die Clubmitglieder könnten immense Kosten zuzukommen. Sobald die Genehmigung zur Rinnenausbaggerung vorliegt und die Kosten abgeschätzt werden können, soll in einer Mitgliederversammlung der entsprechende Beschluss gefasst werden.

Aber auch an anderer Stelle droht Ärger: Die Planung des Naturschutzbundes (NABU), den Markelfinger Winkel an mehreren Stellen als Naturschutzgebiet zu erweitern, stößt bei allen Wassersportlern auf keine Gegenliebe. Eine Entscheidung des Regierungspräsidiums Freiburg steht allerdings noch aus.

Positiv konnte dagegen vermerkt werden, dass Schatzmeister Andreas Mader eine ausgeglichene Bilanz vorstellen – und das trotz eines weitgehenden Ausfalls von Pachteinnahmen in der Clubgastronomie. Diese war neu verpachtet worden und musste durch neue Auflagen des Wirtschaftkontrolldienstes (WKD) umfangreich saniert werden. Weitere Wartungsarbeiten mussten an der gesamten Infrastruktur und am Kran des Yachtclubs durchgeführt werden.

Jugendtrainer Jakob Janich berichtete über die Erfolge des Club-Nachwuchses auf nationaler und internationaler Ebene. Dazu zählen gute Platzierungen bei Regatten in Kroatien, Italien, Spanien und Portugal. Zwei Teams konnten auf die olympische Klasse der 49er umsteigen, außerdem kommen von 56 nominierten Seglern, die in den Bundeskader berufen wurde, 20 Jugendliche vom Yachtclub Radolfzell.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Andreas Hohner, Carola Habenicht, Andrea Beck-Ramsauer und Thomas Lenz. Der restliche Vorstand wurde wiedergewählt. 35 Clubmitglieder konnten zudem für viele Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt werden.