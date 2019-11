Helmut Schütz hat sein Amt als Vorsitzender der Radolfzeller Aktionsgemeinschaft niedergelegt. Sein bisheriger Stellvertreter Andreas Joos wird sich ab sofort um die Belange der Händlerwerbegemeinschaft kümmern. Dies teilt die Aktionsgemeinschaft mit. Laut Schriftführerin Barbara Burchardt sei Helmut Schütz erkrankt und werde sich erst einmal vollumfänglich seiner Genesung widmen.

Weiterhin voll geschäftsfähig

„Wir sind aber voll handlungsfähig und die Geschäfte laufen weiter“, betont sie. Auf der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr soll die Nachfolge des erkrankten Schütz neu geregelt werden. Man sei in Reihen der Vorstandschaft der Aktionsgemeinschaft derzeit dabei, sich Gedanken zu machen, wie man sich in Zukunft aufstellen wolle. Feststehe allerdings, so teilte die Aktionsgemeinschaft auf ihrer Homepage weiter mit, dass die gesundheitsfördernden Therapiemaßnahmen von Helmut Schütz voraussichtlich viele Monate in Anspruch nehmen werden.