Lange wurde an der neuen Kinderzeit gearbeitet, doch ab dem 1. September soll es nun losgehen. Die Betreuung von Grundschulkindern außerhalb der Schulzeit, früher hieß es Kernzeitbetreuung, ist in Radolfzell vereinheitlicht und angepasst worden. Aus den vielen unterschiedlichen Angeboten, die jede Grundschule individuell angeboten hatte, wurde ein einheitliches Betreuungssystem, welches sowohl für die Kernstadt als auch die Ortsteile gilt.

Eltern haben weniger Flexibilität

Die hohe Flexibilität, die es vorher gab, nur einzelne Tage an Betreuung zu buchen und jederzeit kündigen zu können, ist in der neuen Kinderzeit nicht vorgesehen. "Wir müssen den Bedarf frühzeitig kennen, um das Personal planen zu können. Anders geht es nicht", sagt Anette Hemmie, Leiterin der Kindertagesbetreuung bei der Stadt Radolfzell. Man könne nicht ständig Personal vorhalten für Betreuungsangebote, die dann kurzfristig benötigt oder nicht mehr benötigt werden.

So kommt ein Angebot nur zustande, wenn sich für einen Betreuungszeitraum bis zum 1. Juli mindestens fünf Kinder angemeldet haben. Gibt es eine Gruppe von fünf Kindern, können weitere bis zum 1. September oder zu jedem weiteren Monatsanfang während des Schuljahres zusteigen. Kündigen kann man die gebuchte Betreuung nur zum Halbjahr.

Kinder sollten Kinderzeit öfter besuchen, um Routine zu bekommen

Eltern können die Kinderzeit-Betreuung an drei oder fünf Tagen in der Woche buchen. Nicht alle in Anspruch zu nehmen, stehe den Eltern weiterhin frei, so Hemmie. Doch Claudia Strobel-Rodeck, Leiterin der Kinderzeit, gibt zu bedenken, dass Kinder, die seltener in die Betreuung gehen, sich unwohl fühlen, weil es eine ungewohnte Umgebung ist. "Wenn Kinder öfter kommen, macht es ihnen auch mehr Spaß", sagt sie. Aus diesem Grund seien die Schulleiter froh gewesen, dass es keine Ein-Tages-Angebote mehr gebe.

Die Kinderzeit werde immer besser angenommen, sagt Claudia Strobel-Rodeck. "Aktuell befinden sich 670 Kinder an neun Schulen in der Kinderzeit", sagt sie. Eltern können pro Tag jeweils drei Betreuungszeiträume wählen: vormittags von 7 bis 14 Uhr, nachmittags von 14 bis 16 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr. Wobei der Vormittagsblock verpflichtend ist, wenn auch ein Nachmittagsblock gebucht werden soll.

Kosten wurden deutlich gesenkt

Trotz längerer Betreuungszeiten ist das gesamte Kinderzeit-Angebot wesentlich günstiger als vorher. Kostete die maximale Betreuung vorher 238 Euro, sind jetzt maximal 120 Euro pro Monat fällig. Da sei es auch verschmerzbar, dass manche Eltern eventuell einen Betreuungsblock zahlen müssten, den sie nicht brauchen, etwa weil sie nur an zwei Tagen in der Woche eine Nachmittagsbetreuung benötigen. Grundlage für die Kostenberechnung sei der Vormittagsblock, der an fünf Tagen 60 Euro kostet. Daran sind dann alle weiteren Betreuungsblöcke abgeleitet.

Zeller Karte wurden vereinfacht

Auch die Zeller Karte ist neu strukturiert worden. Günter Wenger, Leiter des Fachbereichs Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement und Senioren, erläutert die Änderungen: Alleinerziehende und Familien mit mindestens drei Kindern hätten bis zu einem Jahresbruttoeinkommen von 50 000 Euro Anspruch auf die Zeller Karte. Auch alle Empfänger von staatlichen Sozialleistungen können sie beantragen.

Dabei wurde laut Wenger die Nachweispflicht vereinfacht. Ein Lohnnachweis oder ein Leistungsbescheid würden mittlerweile genügen. Mit der Zeller Karte gibt es nicht nur Nachlass bei der Kinderzeit-Betreuung oder bei der Musikschule, auch Mitgliedschaften in Vereinen ist für Minderjährige um die Hälfte reduziert. Alle Informationen zur Kinderzeit, zur Anmeldung sowie alles zur Zeller Karte stehen demnächst auf der Homepage der Stadt Radolfzell.

Radolfzell Unflexibel und auch zu teuer: Eltern kritisieren das neue Konzept der städtischen Kinderzeit Das könnte Sie auch interessieren