Mit einem aufwändigen Neubau hat die Stadt Radolfzell in den vergangenen Monaten die Radolfzeller Schullandschaft nachhaltig verändert. Der Aus- und Neubau der Ratoldus-Gemeinschaftsschule ist jetzt abgeschlossen und wird künftigen Schülergenerationen das Lernen in einem modernen Ambiente ermöglichen. Am Freitag, 1. Februar, wird der Neubau mit einer feierlichen Übergabe an die Nutzer (siehe Infokasten) offiziell eingeweiht. Darüber hinaus findet am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, an dem sich Schüler, Eltern und interessierte Besucher über die Ratoldus-Gemeinschaftsschule informieren können. Durch die beiden Neubauten, der Mensa im Süden und dem Schulgebäude im Osten wurde ein neuer Schulcampus mit begrüntem Innenhof geschaffen. Der zusätzlich neu angelegte Treppenaufgang zum Bestandsgebäude hat zudem ein Freitheater für Aufführungen ermöglicht. Der Eingang des Neubaus liegt auf der Ostseite an der Schwertstraße in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle. Ein überdachter, offener Verbindungsgang verknüpft auf kurzem Weg den Eingang des Neubaus mit dem Bestandsgebäude. Gleichzeitig dient das Dach als überdeckter Pausenhof sowie als Witterungsschutz. Eine Aufzugsanlage im Eingangsbereich erschließt alle Geschosse barrierefrei. Mit zwei getrennten Treppenhäusern werden alle Geschosse des Neubaus erreicht. Lerngruppenräume mit dazwischenliegenden Differenzierungs-/Input-/und Gruppenräumen bilden Raumcluster. Die Flurzonen korrespondieren mit den zwischen den Lerngruppenräumen liegenden Bereichen und sind als flexible Lernlandschaft nutzbar. Der zweigeschossige Hauptbau und die eingeschossige Mensa für bis zu 146 Personen wurden als Massivholzkonstruktion ausgebildet. Die Fassade wurde als vertikal vorgehängte Glasfassade mit integrierter Verschattung realisiert. Die Fassade der Mensa besteht aus einer Pfosten-Riegel-Konstruktion und 3-fach Verglasung. Der berechnete Energiestandard der neuen Gebäude ist passivhausähnlich.

Im Inneren des Neubaus fallen die Aufteilung und die Linoleumböden ins Auge. Lichte Raumhöhen von drei Metern und und viel Tageslicht sorgen für ein angenehmes Ambiente in den Räumlichkeiten. „Die Struktur der Gemeinschaftsschule erfordert mehr Sichtbeziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen“, erklärt dazu Schulleiterin Angelika Haarbach. Aus diesem Grund sind Fenster in die Wände eingesetzt und auch die Türen bestehen aus Glas. Auf 1800 Quadratmetern finden sich insgesamt zwölf Klassenzimmer, sechs Betreuungszimmer, sechs Lernlandschaften und ein multifunktionaler Musikraum. Im neuen Gebäude werden künftig die Klassen der Sekundarstufe unterrichtet. Bisher sind das die Klassen 5-8. In zwei Jahren wird dann die gesamte Sekundarstufe bis zur Klasse 10 vorhanden sein und die Räume ausfüllen. Wenn alle Sekundarstufen vollzählig sind, werden künftig bis zu 560 Schüler (aktuell 365) an der Ratoldusschule unterrichtet. Insgesamt sind 35 Lehrer aus allen Schulformen, davon vier Sonderpädagogen an der Gemeinschaftsschule tätig. Die beiden Neubauten (Schulgebäude und Mensa) haben rund 10,5 Millionen Euro gekostet.

Die Mensa der Gemeinschaftsschule gehört ebenfalls zum Neubaukomplex, wird aber bereits seit dem Schuljahresbeginn regulär genutzt. Derzeit werden jeden Tag rund 180 Mahlzeiten ausgegeben. Zeitgleich können hier 146 Personen speisen. Die helle und freundliche Atmosphäre in der 260 Quadratmeter großen Mensa hat die Räumlichkeiten zum Treffpunkt auf dem Schulcampus werden lassen. Die Mensa wird von den zwölf Mitarbeitern der „Kinderzeit“ von 7 bis 18.30 Uhr betreut. Aktuell sind nur noch Außenarbeiten zu erledigen – dann ist der gesamte Campus fertig. Dazu gehören unter anderem 16 Bäume.

