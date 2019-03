von Eileen Ehriger

Das Frauennetzwerk Radolfzell hat noch viel vor. Die Stärkung der Frau und ihrer Rechte in Beruf und Gesellschaft sind seine Herzensangelegenheiten. Als Auftakt für eine Reihe von Vorträgen und Veranstaltungen in den kommenden Wochen konnte die in Stockach lebende Sängerin und Kabarettistin Barbara Mauch gewonnen werden. Am Weltfrauentag präsentierte die Künstlerin ihr neues Programm mit dem Titel "Schön, Stark, Schlau – Frau" im Milchwerk.

Würdigung der Arbeit der Pionierinnen

Da diese musikalische Welt- und Zeitreise vom Frauennetzwerk finanziert wurde, war der Eintritt frei. "Es ist insgesamt ein wichtiges Jahr für Frauen, denn wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht", sagte Monika Laule. Leider sei aber immer noch viel zu tun, denn obwohl die Gleichstellung von Mann und Frau seit 1949 im Grundgesetz festgeschrieben sei, sei die Parität noch lange keine Realität. Gerade weil schon viel erreicht wurde durch Pionierinnen der Frauenbewegung wie Clara Zetkin, müsse man die Anstrengungen dieser Frauen würdigen, indem man ihre Arbeit fortsetze. Diese Meinung unterstreicht Monika Laule mit einem ihrer liebsten Zitate der Heidelberger Frauenrechtlerin Marianne Weber und einem Augenzwinkern: "Wir wollen unsere Töchter nicht bildungs- und ahnungslos in die Arme eines Mannes werfen."

Monika Laule hat das Frauennetzwerk mit der Singener Bürgermeistern Ute Seifried und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreis Konstanz, Petra Martin Schweizer, gegründet. Ziel des Frauennetzwerks sei es unter anderem, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, erklärte die Bürgermeisterin: "Viele Frauen sind ehrenamtlich aktiv, was ja bereits toll ist, aber die wichtigen Entscheidungen werden einfach in der Politik getroffen." Darum sei jeder herzlich eingeladen, Teil des Frauennetzwerks zu werden – auch Männer seien willkommen, sagte Laule.

Barbara Mauch bringt humorvolle Note ins Thema

Barbara Mauch scheint genau die Richtige zu sein, um in dieses Thema einzuführen. Die Sopranistin und Bühnendarstellerin hinterfragt die Vorstellung einer modernen Frau mit viel Witz und Stimmkraft. In ihrem Kabarett "Schön, Stark, Schlau – Frau" nahm sie weder Mann noch Frau ganz ernst und präsentierte altbekannte Klischees in einem neuen musikalischen Gewand, das zum mitlachen und mitsingen animierte. Begleitet wurde sie vom Pianisten Klaus Steckeler.

Bei Barbara Mauch konnte das Publikum auch einiges lernen. So erklärte sie, dass Dame sein natürlich ein Beruf sei; sogar der zweitälteste Beruf der Frauen. Und die alten Ägypterinnen hätten genau die gleichen Männerprobleme wie die heutigen Frauen gehabt. Auch schwor die griechische Dichterin Sappho der Liebe endgültig ab. Dafür dichtete Barbara Mauch das berühmte Lied aus dem Filmklassiker "Der blaue Engel" um: "Ich hab von Kopf bis Fuß die Liebe eingestellt, das ist nicht meine Welt, ganz und gar nicht." Als die Kabarettistin Herbert Grönemeyers "Männer" zum Besten gab, war der Applaus nicht mehr zu stoppen. Das Programm umfasste Stücke verschiedener Genres aus der Zeit zwischen 1927 und 2013. Mit diesen bescherte Barbara Mauch dem begeisterten Publikum einen ausgelassenen Abend, den Frauen und Männer gleichermaßen genossen.