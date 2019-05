von Gerald Jarausch

Auch in diesem Jahr wird die Stadt wieder einen Naturgartenwettbewerb ausloben. „Der Wettbewerb existiert seit 20 Jahren und ist eine feste Größe im Kalender der Stadt“, stellte dazu Oberbürgermeister Martin Staab bei einem Pressetermin im Stadtgarten fest. In diesem Jahr wurde er unter das Motto „Heimische Wildtiere im Naturgarten„ gestellt. Schließlich sind naturnahe Gärten nicht nur schön anzuschauen, sondern sie fördern auch unsere heimischen Wildtiere wie Insekten, Spinnentiere, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Um die große Vielfalt der im Naturgarten lebenden Wildtiere zu zeigen, möchte man möglichst viele Radolfzeller Gartenbesitzer dazu animieren, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

Welche Kriterien ein Naturgarten erfüllen muss und was man am besten für heimische Tiere und Pflanzen tun kann, wird auch auf der Homepage der Stadt Radolfzell gesagt. Dort hat die Hauptorganisatorin des Wettbewerbs, Evelyn Lustig von der Abteilung Integration, Soziales, Bürgerschaftliches Engagement, und Senioren, eine ganze Liste von relevanten Punkten aufgeführt, die für alle Teilnehmer eine hilfreiche Stütze sein kann.

Jury prämiert die schönsten Photos

In diesem Jahr gibt es zudem eine Neuerung: Während die Teilnehmer in der Vergangenheit der Jury lediglich ihre Adresse angeben mussten, damit diese den Garten aufsuchen kann, kann man sich in diesem Jahr erstmals mit zwei Fotos des eigenen Gartens bewerben. Die schönsten Bilder wird die vierköpfige Jury, zu der neben Evelyn Lustig, Heinrich Holewa (Aborist der Stadt Radolfzell), Hiltrud Bossert-Engmann (Landschaftsgärtnerin) und Rainer Bretthauer (Biologe) gehören, dann prämieren. Gleichzeitig qualifizieren die schönsten Fotos zu einem Besuch der Jury. „Die zehn besten werden von uns aufgesucht“, erklärte Evelyn Lustig das Prozedere. Die drei schönsten Fotos werden zudem mit einem Drei-Gänge Menue für jeweils zwei Personen belohnt. Und der Gewinner erhält zusätzlich noch ein Fotoshooting vom eigenen Garten.

15. Mai ist Einsendeschluss

Für die gartenbegeisterten Teilnehmer, die sich das Fotografieren selbst nicht zutrauen, bietet die Stadt noch einen besonderen Service. „Für Interessierte, die nicht mit Digitalfotografie vertraut sind, beziehungsweise vor technischen Hürden stehen, bietet die Stadtverwaltung nach Absprache individuelle Lösungen mit dem Kooperationspartner vom Fotoclub an“, ließ Evelyn Lustig wissen.

Alle Fotos (maximal zwei pro Teilnehmer) sollten auf elektronischen Datenträgern bei der Stadtverwaltung Radolfzell, Integration, Soziales, BE, Senioren, mit dem Stichwort „Naturgartenwettbewerb„ in der Obertorstraße 10, 78315 Radolfzell ab dem 15. Mai abgegeben oder eingesandt werden oder spätestens bis zum 1. Juli auf der Internetseite hochgeladen werden. Die Preisverleihung und Ausstellung der Bilder erfolgt im Oktober 2019.