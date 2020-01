von Maxi Stach

Was ist eigentlich mit dem Radolfzeller Kneippbecken? So cool ist es in Radolfzell doch nicht, oder doch? Diese Fragen stellen sich waschechte Radolfzeller das ganze Jahr über.

Und wie diese ihren Christbaum loben, ist nach den jüngsten Feiertagen auch bekannt – mit viel Schnaps. Denn genau davon haben sie reichlich.

Doch was gibt es dabei sonst noch so Interessantes zu entdecken oder ist ein All inclusive über die Fasnachtszeit bekannt?

Die Antworten erhalten alle, die zum Narrenspiegel der Narrizella Ratoldi gehen, der am Wochenende vom 8. bis 10. Februar mit insgesamt vier Vorstellungen ins Milchwerk lockt.

Die gesamte Zunft steckt bereits voll in den Vorbereitungen, da die Rollen für die Szenen erst vor Kurzem verteilt wurden, berichtet Narrizella-Zunftschreiber Jörg Sigmund. Intensives Proben und viel Text, den es auswendig zu lernen gilt, begleitet nun die Gardisten bis zur Premiere. „Alle sind hoch motiviert“, sagt er.

So wie jedes Jahr stecken viel Mühe und Arbeit in den Beiträgen, die immer wieder aufs Neue geplant und organisiert werden müssen. Dies übernehmen die beiden Regisseure Sebastian Möhrle und Peter Gätjens, die emsig am Programm feilen. Sie sind nun schon seit zwei Jahren hinter den Kulissen tätig.

Dank der Narrenmusik wird auch zwischen den dargebotenen Szenen für Musik gesorgt. „Eine närrische Kopfbedeckung ist dabei gern gesehen“, so Jörg Sigmund.

Das Warten, bis der Vorhang zum ersten Mal fällt, hat bald ein Ende: Die Premiere steigt am Samstag, 8. Februar, zur närrischen Uhrzeit um 20.11 Uhr. Wie gewohnt wird es drei weitere Vorstellungen geben: am Sonntag, 9. Februar, um 14.11 und um 20.11 Uhr und am Montag, 10. Februar, um 20.11 Uhr.

Vorverkauf

Die Karten kosten je nach Sitzplatz ab 12,50 Euro. Der Vorverkauf startet am Samstag 18. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr im Zunfthaus in der Kaufhausstraße 3. Zudem gibt es Karten an den Samstagen, 25. Januar, 1. Februar und 8. Februar, jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Roten Tonne.