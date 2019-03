Gefährlich biegt sich der 32 Meter hohe Narrenbaum im Wind. Dies tut er fast unbeobachtet auf dem Marktplatz. Nur zwei junge Holzhauer passen auf, dass sich niemand dem Baum nähert. Der Rest ist in sicherer Entfernung, im Warmen und Trockenen, und feiert einen etwas anderen närrischen Jahrmarkt am Fasnachtsmontag. Da das Wetter nicht richtig mitgespielt hatte, hat die Narrizella den närrischen Jahrmarkt kurzerhand ins Zunfthaus verlagert.

Die drei Herren vom Grill: Marc Kromer, Christian und Wolfgang Uhl (von links) haben das leibliche Wohl der Gäste im Blick. | Bild: Becker, Georg

Drinnen drängten sich hunderte Gäste an der Bar oder singen vor dem Zunfthaus mit den Kapellen. Niemand lässt sich von so ein bisschen Wind die Laune verderben. Hochbetrieb haben die Mitglieder der Garde, die hinter der Theke und am Grill ordentlich zu tun haben. Das warme Zunfthaus steigert den Getränkeumsatz. So kann man noch etwas positives aus dem Sturmtief ziehen.

Der OB wünscht seinen Wählern ein ewiges Leben

Es sind zwar deutlich weniger Gruppen unterwegs als an einem weniger stürmischen Rosenmontag, aber die, die da sind, sehen spektakulär aus oder haben eine wichtige Mission. Wie die Forschergruppe, die mit einem Test herausfindet, wer ein echter Zeller ist. Knifflige Fragen sind dabei die ausgeübte Wassersportart oder das Aufsagen der drei Radolfzeller Hausherren.

Diese Gruppe Zeller Forscher analysiert die echten Radolfzeller. Mit einem wissenschaftlich fundiertem Test finden sie heraus, wer das Zeug zum echten Zeller hat. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Einer der sicher mit Bravour bestanden hätte, ist Oberbürgermeister Martin Staab. Er zeigte sich im vielsagenden Kostüm des Phönix. Ob er gerade kurz vorm Verbrennen ist oder bereits aus der Asche aufgestiegen ist, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall verteilt Staab großzügig seine Federn, die den Beschenkten unsterblich machen sollen. Als frühzeitige Wahlkampf-Geschenke sind diese Federn also sicher eine gute Idee.

Phönix und OB Martin Staab schenkt Redakteurin Anna-Maria Trump eine Feder. | Bild: Becker, Georg

